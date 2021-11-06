استعراضية ياس في رالي أبوظبي الصحراوي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تبدأ في الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، مرحلة جزيرة ياس الاستعراضية، ضمن منافسات رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الثلاثين الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وتتضمن مشاركة الدراجات النارية ودراجات الكوادس، بما فيهم بطل كأس العالم للدراجات النارية فيم ماتياس والكنر، وتبلغ مسافة المرحلة الاستعراضية 2 كم.

استهلت أمس، فعاليات رالي أبوظبي الصحراوي في حلبة مرسى ياس، وشهدت مرافق منطقة المساندة بالمدرج الجنوبي الكبير، نشاطاً مكثفاً، بخضوع السيارات والباغي والدراجات النارية ودراجات الكوادس، لتدقيق المستندات والفحص الفني قبل توجهها لاجتياز مسافة 1948 كم عبر منطقة الظفرة الرائعة.

وسيختار الفائزون العشرة الأسرع، مواقع انطلاقهم للمرحلة الصحراوية الأولى التي تبلغ مسافتها 262 كم، وتبدأ من مشارف أبوظبي وتنتقل بالمشاركين إلى كثبان الظفرة، ثم تنتهي المرحلة في حميم، على بعد مسافة قصيرة من مخيم الرالي.

ويتطلع نجم كيه تي أم والكنر، ودراج ياماها الفرنسي أدريان فان بيفرين، ودراج جاز جاز الأسترالي دانيال ساندرز، وغيرهم من الدراجين إلى تجنب تحدي الملاحة المتمثل في الانطلاق في الطليعة صباح الأحد.

وبحلول الوقت الذي ينطلق فيه ناصر العطية أولاً في المرحلة الافتتاحية، سيتم تحديد الطريق أمام السيارات بوضوح، على الرغم من أن الملاحة تظل عنصراً حاسماً من البداية إلى النهاية.

وقد تم تطبيق بروتوكول فيروس «كوفيد 19» الصارم في رالي أبوظبي الصحراوي المصنف، مثل الجولة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا)، والجولة الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية (فيم).

وقال محمد بن سليّم، رئيس منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة:

لقد عملنا عن كثب مع الدوائر الحكومية في الدولة والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، لتطوير بروتوكول «كوفيد 19» لضمان صحة وسلامة وأمن جميع المعنيين في النسخة الثلاثين من الرالي.

وأشاد بالرعاة بقوله: كان دعم رعاتنا الرئيسيين حاسماً لنجاح مسيرة الرالي على مدى 30 عاماً، ويسعدنا أن نرحب بدعم شركة تويوتا الفطيم لخبراتها في رياضة السيارات، فضلاً عن تزويد الرالي بأسطول من السيارات. ونحن أيضاً سعداء جداً بتوسيع شراكتنا مع شركة مياه العين، التي تعد مشاركتها مهمة جداً لجميع المشاركين.

وبصفتها راعي سيارات رسمي جديداً لرالي أبوظبي الصحراوي، ستزود شركة تويوتا الفطيم، منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية بأسطول من السيارات، لاستخدامها من قبل المسؤولين والمراقبين وكبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام خلال الرالي.

من جانبه قال آندي بارات، المدير التنفيذي لشركة تويوتا ولكزس في شركة الفطيم: لقد سجل رالي أبوظبي الصحراوي أعلى المعايير في الراليات الصحراوية الطويلة على مر السنين، ويسعدنا أن نتعاون مع منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية، لتعزيز مكانتنا كشريك رائد للسيارات في مجال رياضة السيارات، ونعتمد على تراثنا في تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بسيارات أسطورية وتجارب قيادة استثنائية.

وتسعى شركة تويوتا الفطيم لتحقيق مزيد من النجاح في خضم المنافسة، بحيث تنقل تقنية وتصميم رياضة السيارات إلى عالم السيارات على الطرق، مما يجعلها أفضل من أي وقت مضى وأكثر متانة وديمومة، وهي في جوهرها مجزية وممتعة في القيادة مثل سيارة لاند كروزر المتميزة بتراثها المرتبط بدولة الإمارات.

أضاف بقوله: من خلال تعزيز دعمها لرياضة السيارات المحلية والدولية، وتماشياً مع التزامها برعاية الفعاليات البارزة التي تعود بالفائدة على المشجعين والعملاء، ستوفر تويوتا الفطيم أسطولاً من السيارات لمنظمي الرالي.

ويعتبر الجفاف أحد أكبر التهديدات التي تواجه المنافسين في فعاليات رياضة السيارات التي تجري في ظل درجات حرارة عالية، لكن شراكة منظمة الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية مع مياه العين، تعني أنه سيتم تقليل المخاطر بشكل كبير في رالي أبوظبي الصحراوي.

وسلطت الأبحاث التي أجراها منظمو الرالي حول كيفية تأثير الجفاف على الأداء البدني والعقلي للمتسابقين، وحتى عند المستويات المنخفضة يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب فسيولوجية وخيمة، ويمكن أن تؤدي الآثار الجانبية مثل ضعف التركيز والتنسيق ووقت رد الفعل إلى وقوع حوادث للمنافسين.

ويُعد ضمان حصول السائقين والدراجين والمراقبين على إمدادات مياه وفيرة من مياه العين، خلال رالي أبوظبي الصحراوي أولوية قصوى، وسيتم إنشاء محطات للمياه عبر المراحل الخاصة الخمس الصعبة التي تمر عبر كثبان الظفرة.

ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والقوات المسلحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك للتوزيع، وحلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس، وطيران أبوظبي، والإسعاف الوطني، وتويوتا الفطيم، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وبلدية منطقة الظفرة، ومياه العين، وتدوير.

جدول رالي أبوظبي الصحراوي

6 نوفمبر مرحلة جزيرة ياس الاستعراضية - 2 كم

7 نوفمبر المرحلة 1، ديوان ممثل حاكم أبوظبي بمنطقة الظفرة - 262.02 كم

8 نوفمبر المرحلة 2، أدنوك للتوزيع - 333.43 كم

9 نوفمبر المرحلة 3، مجلس أبوظبي الرياضي - 293.00 كم

10 نوفمبر المرحلة 4، طيران أبوظبي - 251.98 كم

11 نوفمبر المرحلة 5، حلبة مرسى ياس - 162.94 كم

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