3 ميداليات للإمارات في «عالمية بناء الأجسام»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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دشن منتخب الإمارات لبناء الأجسام مشاركته في بطولة العالم لبناء الأجسام، التي تستضيفها مدينة سانتا سوزانا في برشلونة بإسبانيا، بالفوز بثلاث ميداليات ملونة، ذهبية وفضية وبرونزية، إضافة إلى عدد من المراكز المتقدمة، في المنافسات التي يشارك فيها لاعبون ولاعبات، من مختلف دول العالم، وتقام بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.

كانت الميدالية الذهبية من نصيب البطل الإماراتي خالد الفلاسي الذي حظي بالمركز الأول في فئة الماستر (40-44) سنة لوزن أكثر من 80 كيلوغراماً، متفوقاً على لاعبين من البرازيل واليابان وأوزبكستان في منافسة قوية شهدت مشاركة فاعلة لأبطال العالم، ومع ذلك حسمها بطل الإمارات بفارق مميز.

ونال اللاعب ناصر سويد خميس الميدالية الفضية، في الماستر للأعمار (49-45) سنة لوزن أكثر من 70 كيلوغراماً، وحل في الفئة نفسه والوزن زميله أحمد حسين البلوشي ثالثاً، بعد عروض رائعة قدمها اللاعبان وقادتهما لمنصات التتويج الدولية، فيما جاء خليفة برمان الحمودي رابعاً في الكلاسيك بناء أجسام، بعد منافسات حاسمة من قبل لاعبي إسبانيا وأوكرانيا وسلوفاكيا.

واحتل مطر جمعة الظاهري المركز الخامس في وزن أكثر من 90 كيلوغراماً في الماستر (49-44)، في أول مشاركة له في بطولة العالم، كما حل سعيد الماس ثامناً، وجاسم الحمودي تاسعاً، ومثله بدر خوري، وعبد الله المطيري عاشراً في الفئات التي شاركوا بها.

إشادة بالنتائج

بارك علي عبد الله بن حيدر رئيس بعثة منتخب الإمارات ونائب رئيس الاتحاد للاعبين الفائزين بالميداليات، مشيداً بالجهود التي بذلوها في منافسات اليوم الأول، متمنياً للاعبين الذين لم يتمكنوا من الفوز بالميداليات تعزيز جهودهم لتحقيق الفوز في البطولات المقبلة.

وقال بن حيدر: البطولة قوية وهناك مشاركة واسعة من اللاعبين العالميين، وبالرغم من ذلك كان لأبطال الإمارات حصة مهمة في المنافسات والفوز بالميداليات.

سعداء بما تحقق

بدوره قال عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر: سعداء بكل تأكيد بالميداليات المتحققة، وكان بإمكاننا أن نفوز بأخرى في باقي الأوزان، لكننا راضون بما تحقق، ونتمنى المزيد في باقي الأوزان والفئات.

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