83 قارباً في «دبي للشراعية 43 قدماً»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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تشهد شواطئ دبي اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع عودة سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، للإبحار من جديد ضمن روزنامة السباقات لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي بمشاركة 83 قارباً.

وينطلق السباق المرتقب في شواطئ دبي، من عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا لمسافة تصل إلى 14 ميلاً بحرياً، ومن المنتظر أن تعطى إشارة البداية الساعة الثانية من بعد الظهر برفع العلم الأخضر لتنطلق القوارب بحثاً عن أقصر طريق نحو معانقة (الناموس) ورفع العلم الشطرنجي في النهاية.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، قد أكمل تجهيزاته لإقامة السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وتقرر أن يكون آخر موعد لوصول القوارب عند عوامات خط البداية الساعة الثانية عشرة والنصف، قبل بداية السباق.

رحب محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بجميع الملاك والنواخذة المشاركين في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي تعود إلى روزنامة النادي في هذا الموسم 2021-2022 بعد غيابها الموسم الماضي 2020-2021.

وأعرب عن أمنياته بالتوفيق للقوارب الـ 83 المشاركة في السباق، مشيراً إلى أن حالة البحر والنشرة الجوية مناسبة تماماً، متمنياً التزام الجميع بالتعليمات والشروط والإجراءات الاحترازية.

وحرص المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على توجيه الشكر لجميع الجهات المتعاونة في إنجاح الحدث من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، مشيداً في هذا الخصوص بالتعاون الكبير من قبل نادي أبوظبي فيما يتعلق بالتنسيق حول مواعيد الفعاليات.

2019

الجدير بالذكر أن منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم قبل الماضي 2019-2020 شهدت إقامة سباقين الأول في الرابع عشر من شهر سبتمبر 2019، وتوج بلقبه القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة الشاب خليفة عابد ثاني المري، والثاني في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، وشهد فوز القارب زلزال 217 بقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي.

43

تعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب والمحامل التراثية المحلية على الإطلاق، وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988 وتحديداً يوم التاسع والعشرين من شهر يناير في العام نفسه.

وقد تزامن تنظيم السباق آنذاك مع تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي بدأ مسيرته عام 1988، حيث كانت إحدى الفعاليات الرئيسة منذ ذلك التاريخ، وشهد السباق وقتها مشاركة 19 قارباً تنافست في أول سباق، حيث كان اللقب من نصيب القارب الملس 15.

وتحتفظ ذاكرة السباقات البحرية، أن النسختين الأولى عام 1991 والثانية عام 1992، من سباق القفال للمسافات الطويلة كان من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، فيما أقيم سباق مشترك في النسخة الثالثة جمع الفئتين 43 و60 قدماً، قبل أن يتم اعتماد السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، بدلاً عن القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، اعتباراً من النسخة الرابعة لتحملها الأمواج بشكل أفضل.

قائمة

تبرز في قائمة القوارب المشاركة اليوم، العديد من الأسماء، مثل إزعاج 2 وفزاع 3 وإعمار 5 والمشخص 9 والقايد 10 والزاهي 11 وأطلس 12 وشمردل 15 وجرنين 18 ودهيس 19 وطوفان 21 وسباح 24 والصياد 28 والعديد 30 وشرجاوي 34 وعاتي 35 والنصر 36 وحظ 39 ومفارج 43 والذيب 44 وفارس 46 ولطام 50، كما تضم القوارب التبر 55 ورجام 56 وداحس 63 وفتح المعين 64 وجميرا 68 والزعيم 69 ونزاع 70 ومقصص 73 والفهد 79 والسرب 80 والظفرة 87 والاتحاد 89 وفلاح 93 والشقي 96 وغازي 103 ورعد الشمال 108 ولفان 109 وسلطان الخير 115 والفيض 119 وعقاب 123 والوصف 127 والفتان 133 ومزاحم 135 وهداد 136 وجروان 147 والحذر 148 وهشيم 153 وزيوريخ 156 ودلما مارين 167.

ويظهر اليوم أيضاً القوارب سهم 170 وبن غازي 180 والعلوي 187 ورعد 197 والظغاي 199 وخزام 209 والميسم 212 وزعبيل 213 وجساس 216 وزلزال 217 والنايف 219 ومعزز 220 وورسان 221 والحصن 222 وبن حليس 225 وبشر 229 وبرق 230 والباسل 233 وبحر الشمال 234 والعياي 235 والقيصر 236 ومشهور 241 والرياح 242 وهبوب الريح 247 والوسمي 257 ونمران 259 والذهب 262 والأريام 265 ولاهوب 266 ودلما مارين 267.

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