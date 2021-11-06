محمد شهاب إلى نهائي ماسترز السنوكر العربي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تأهل نجم منتخبنا الوطني للسنوكر والمصنف الأول محمد مصطفى شهاب، لنهائي منافسات فردي الماسترز للرجال، في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام حالياً في دبي بمشاركة 14 دولة عربية.

فيما حقق المنتخب العراقي أول ميدالية ذهبية، في منافسات البلياردو للفرق 8 كرات للرجال، بعد فوزه على منتخبنا في المباراة النهائية 2-1، وكان المنتخب العراقي وصل للنهائي بعد فوزه على نظيره القطري 3-0، وفاز منتخب الإمارات في نصف النهائي على الكويت 2-1، وبهذه النتائج حصل العراق على المركز الأول ثم الإمارات ثانياً، ثم الكويت وقطر في المركز الثالث.

نهائي الماسترز

جاء وصول محمد شهاب للنهائي في فردي الماسترز للسنوكر، بعد فوزه على محمد شريف من مصر 4-2، وكانت البطاقة الثانية للنهائي من نصيب العراقي فراس كاملن بعد تخطيه المصري وائل طلعت 4-1، وفي منافسات فرق الماسترز، فاز منتخب الإمارات على الكويت 3-0.

كانت المواجهات الثماني بدور الـ 16 لمنافسات فردي الماسترز للرجال قد أسفرت عن فوز أحمد شهاب على محمد الشامسي 4-1 في مباراة إماراتية، فيما فاز لاعب منتخبنا المصنف الأول محمد شهاب على الكويتي ناصر أبو مجداد 4-0، وخسر لاعب منتخبنا يحي السويدي أمام لاعب مصر وائل طلعت 1-4، كما خسر محمد الجوكر أمام لاعب مصر أحمد الفقيري بالنتيجة نفسها، وخسر لاعب منتخبنا عيسى السيد أمام المصري محمد شريف 2-4، وفاز العراقي سيف عبد العزيز على الكويتي عبد العزيز العوضي 4-0، والبحريني بونيت بوتال على العراقي إيهاب أنور 4-2، والعراقي فراس كامل على الكويتي سعود عبد الرزاق 4-0.

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