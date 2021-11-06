كانو:تطوير كرة الإمارات بالابتعاد عن المجاملات

المصدر: (كلباء – محمد فضل)

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أكد علي حسين كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، أن التطور الذي يسود الدولة في مختلف المجالات، يجب أن ينعكس إيجاباً على كرة القدم، والتي تحظى بالدعم المالي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، فضلاً عن وجود الخبراء والمختصين.

ونوه كانو إلى أن ما ينقص كرة الإمارات هو التخطيط السليم، والبعد عن المجاملات، خصوصاً مع وجود الكفاءات الإدارية المشهود لها في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن التطور لا يتحقق إلا بتضافر كل الجهود بدءاً من الأندية مروراً بالمنتخبات، وقال: لدينا عدد كبير من مدارس وأكاديميات كرة القدم في الدولة، لكنها لم تُستغل بالشكل الأمثل، ولدينا مواهب كثيرة في الإمارات، لكننا لم ندير هذه المواهب بالشكل المطلوب بما يمكّن كرة الإمارات من الاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وأبدى كانو تفاؤله خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالكرة في الإمارات، وأن تبرز الأندية على مستوى دوري أبطال آسيا على الرغم من إرهاصات تقليص عدد أنديتنا آسيوياً واحتلال دوري أدنوك للمحترفين المرتبة التاسعة بعد تايلاند، مما يجدر بالأندية، ضرورة تحقيق نتائج إيجابية، حتى ولو لم توفق في الفوز باللقب، مشيراً إلى أهمية أن يتأهل ناديان أو أكثر إلى الأدوار النهائية، وألا تأتي الأندية في قاع المجموعات، ما يعطل تحصيلها للنقاط بالصورة المتوقعة.

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