الحوسني والمزروعي في نهائي «أبطال آسيا»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فهد الحوسني مسؤولاً لمراقبة الدخول، وحمد المزروعي مسؤولاً للأمن والسلامة في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقرر إقامته 23 الجاري، في الرياض، ويجمع بين الهلال السعودي وبوهانج ستيليرز الكوري الجنوبي، ويعزز القرار المكاسب التي يحققها برنامج تأهيل مسؤولي المباريات من الكوادر الوطنية.

وتنفذ الرابطة برنامج التأهيل منذ عام 2012، وساهم في إعداد وتأهيل العديد من الكوادر الوطنية التي سجلت حضوراً وتميزاً في المحافل الخارجية، من خلال اختيارهم من قبل الاتحادين؛ الآسيوي والدولي لكرة القدم، للمشاركة في إدارة أكبر وأهم المباريات والأحداث على مدار السنوات الماضية.

وتحرص الرابطة على توفير الدورات التدريبية، وإقامة ورش العمل، وترشيح مسؤولي المباريات في مختلف المسابقات القارية والدولية، إيماناً بقدراتهم وتعزيزاً لهم، إلى جانب كونهم وجهاً مشرفاً للدولة، من خلال النجاح الذي حصدوه في جميع المهام الموكلة لهم.

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