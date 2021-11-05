نجوم عالميون يشاركون في سباق " طواف إيطاليا " بـ" إكسبو 2020 دبي"

المصدر: وام

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يستعد " إكسبو 2020 دبي " لاستقبال نخبة من أبرز نجوم ركوب الدراجات العالميين للمشاركة في أول نسخة استثنائية من سباق " طواف إيطاليا " للدراجات الهوائية يوم غد " السبت" .

و يتنافس راكبو الدراجات المحترفون للفوز بسباق قصير المدى بنظام 30 لفة وذلك على حلبة ضمن موقع الحدث الدولي يمتد طولها إلى 2.1 كم وعلى مقربة من جناح إيطاليا في إكسبو 2020 دبي حيث يُعرض كأس الفوز بالسباق.

و من بين الدراجين البارزين الذين يشاركون في التحدي "إيغان برنال" الفائز بجائزة "طواف إيطاليا" لعام 2021، والحائز على القميص الأصفر في طواف فرنسا للدراجات و بيتر ساجان، بطل العالم ثلاث مرات في سباق الاتحاد الدولي للدراجات للمحترفين /UCI/، من خلال مشاركته مع فريقه بورا هانسجروه إضافة إلى كل من جيفري بوشار، بطل سباق "طواف إيطاليا" الحائز على تصنيف KOM مرتين في سباق ضد الساعة للدراجات الهوائية، وأخيرا فيليبو جانا، الفائز ببطولة العالم في طواف فرنسا للدراجات الهوائية، والذي سبق له أن حقق الفوز في ست مراحل ضمن طواف إيطاليا.

و يبرز ضمن القائمة، أيضاً، الإيطالي إيليا فيفياني والذي يُعد واحدا من أفضل سائقي الدرجات الهوائية في العالم الفائز بالقميص البنفسجي ضمن ترتيب النقاط في النسخة الأخيرة من كورسا روزا، والفائز تسع مرات بسباق المرحلة /جراند تور/ والحاصل على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 في ريو و الذي عاد لينضم مؤخرا إلى صفوف أحد أعرق الفرق الرياضية المعروفة على مستوى الدراجات الهوائية، ويُعرف باسم "إنيوس غريناديرز" وسبق له أن زار إكسبو 2020 قبل المشاركة في السباق.

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