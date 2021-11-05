«كاس» تقبل طعن الكمالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وافقت محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، على الطعن الذي تقدم به المستشار أحمد الكمالي الرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى الإماراتي، بشأن الغرامة المالية المفروضة عليه من جانب لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي للعبة.

وأعلنت «كاس» في بيان رسمي عن قرارها مؤكدة أن الكمالي، تقدم بالاستئناف يوم 4 يناير 2021، ضد العقوبة المفروضة عليه، بإيقافه 6 أشهر عن ممارسة أي نشاط متعلق بألعاب القوى، وفرض غرامة مالية ضده قدرها 5 آلاف فرانك سويسري.

وأوضحت المحكمة إنها اتخذت قرارها بعد اجتماع للمحكمين عن طريق الفيديو في الأول من يوليو الماضي، وتبين أن الهدايا التي تقدم بها الكمالي أثناء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الدولي لألعاب القوى في 2015، كانت ذات قيمة مادية صغيرة، ولا تشكل انتهاكاً لسلوكيات المرشحين للانتخابات، ولذا تقرر إلغاء الغرامة المالية المفروضة عليه.

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