"طيران أبوظبي" تقدم الدعم والإسناد الجوي لرالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: وام

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أكد نادر أحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي أن شركة طيران أبوظبي تسعى لتأمين نجاح رالي أبوظبي الصحراوي 2021 بتقديم الدعم والاسناد الجوي للحدث العالمي.

وقال إن طيران أبوظبي تقدم الدعم والإسناد من خلال ثلاث طائرات مروحية من نوع "بيل 412 وبيل 212"سيتم استخدامها لأغراض الدعم اللوجستي والإسعاف الجوي والذي من شأنه أن يمنح المتسابقين والمراقبين الدعم اللازم وتأمينهم خاصة أن رالي أبوظبي الصحراوي يعد أطول الراليات الصحراوية في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي إلى أن أبوظبي تشهد نقلة نوعية في البطولات العالمية التي تستضيفها لا سيما رالي أبوظبي الصحراوي الذي يجمع كبار السائقين والدراجين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في إختبار حقيقي للمهارة والقدرة للفوز بألقاب عالمية.

وأضاف أن الشركة تضع دعم الرياضة والرياضيين على رأس أولوياتها وتحرص على المشاركة في هذه الفعالية المهمة منذ سنوات حيث تقدم الشركة خبراتها الممتدة لنحو 47 عاما لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبرى ..منوها بما تمتلكه طيران أبوظبي من طائرات حديثة وطيارين ومهندسين ذوو خبرة عالية.

وقال " إننا نعبر عن تقديرنا الكبير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لرعاية سموه الكريمة لهذا الحدث العالمي" مشيدا بدور القائمين على رالي أبوظبي الصحراوي لتنظيم هذا الحدث العالمي الذي يسهم في توجيه أنظار العالم للإمارات.

يذكر أن طيران أبوظبي أكبر مشغل للطائرات المروحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي شركة وطنية مساهمة تمتلك وتدير 65 طائرة منها 58 مروحية و7 طائرات ذات الجناح الثابت، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية في السلامة.

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