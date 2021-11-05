83 قاربا ترسم لوحة الجولة الأولى من بطولة دبي 2021 - 2022

المصدر: وام

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تشهد شواطئ دبي غدا السبت تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع عودة سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدما للإبحار من جديد ضمن روزنامة السباقات لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وذلك بإقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي 2021 - 2022 .

يشارك في التظاهرة الكبيرة 83 قاربا من نخبة الملاك والنواخذة والبحارة الذين سيسعون الى معانقة اللقب الكبير في الجولة الأولى.

وينطلق السباق المرتقب في شواطئ دانة الدنيا دبي من عمق الخليج العربي باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا لمسافة تصل الى 14 ميلا بحريا حيث من المنتظر ان تعطى إشارة البداية في تمام الساعة الثانية من بعد الظهر برفع العلم الاخضر لتنطلق القوارب بحثا عن اقصر طريق نحو معانقة "الناموس" ورفع العلم الشطرنجي في النهاية.

واكمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تجهيزاته لإقامة السباق بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية حيث تقرر ان يكون أخر موعد لوصول القوارب عند عوامات خط البداية الساعة الثانية عشرة والنصف ومن ثم التوجه الى خط البداية استعدادا لبدء السباق في الثانية بعد الظهر.

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع الملاك والنواخذة المشاركين في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والتي تعود إلى روزنامة النادي في هذا الموسم 2021 - 2022 بعد غيابها الموسم الماضي.

وأعرب محمد حارب عن أمنياته بالتوفيق لجميع القوارب المشاركة في السباق والتي وصل عددها عند إغلاق باب التسجيل الى 83 قاربا سترسم اليوم لوحة الجولة الأولى في بطولة دبي مشيرا إلى أن حالة البحر والنشرة الجوية مناسبة تماما متمنيا إلتزام الجميع بالتعليمات والشروط والإجراءات الإحترازية.

وحرص المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على توجيه الشكر لجميع الجهات المتعاونة في إنجاح الحدث من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية مشيدا في هذا الخصوص بالتعاون الكبير من قبل نادي أبوظبي فيما يتعلق بالتنسيق حول مواعيد الفعاليات.

يذكر ان منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما في الموسم قبل الماضي 2019-2020 شهدت اقامة سباقين الاول في 14 سبتمبر 2019 وتوج بلقبه القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة الشاب خليفة عابد ثاني المري والثاني في الحادي والعشرين من الشهر نفسه وشهد فوز القارب زلزال 217 بقيادة النوخذة مروان عبد الله محمد المرزوقي.

تعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدما هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب والمحامل التراثية المحلية على الإطلاق وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988 وتحديدا يوم التاسع والعشرين من شهر يناير في نفس العام وقد تزامن تنظيم السباق آنذاك مع تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي بدأ مسيرته عام 1988 حيث كانت احد الفعاليات الرئيسة منذ ذلك التاريخ وقد شهد السباق وقتها مشاركة 19 قاربا تنافست في أول سباق حيث كان اللقب من نصيب القارب الملس 15 وتحتفظ ذاكرة السباقات البحرية أن النسختين الأولى عام 1991 والثانية عام 1992 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي شهدتا فيما أقيم سباق مشترك في النسخة الثالثة جمع الفئتين 43 و60 قدما قبل أن يتم إعتماد السفن الشراعية المحلية 60 قدما بدلا عن القوارب الشراعية المحلية 43 قدما اعتبارا من النسخة الرابعة لتحملها الأمواج بشكل أفضل.

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