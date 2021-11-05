32750 مشاركاً في تحدي دبي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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سجل تحدي دبي للدراجات الهوائية الذي أقيم صباح اليوم، على مسارين بشارع الشيخ زايد وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد 32750 مشاركاً من مختلف الجنسيات ومستويات اللياقة البدنية وكافة الأعمار، ضمن الفعالية الفريدة من نوعها في دبي والتي وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بإطلاقها العام الماضي، حيث تحوّل شارع الشيخ زايد وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد والشوارع القريبة إلى مسارات مفتوحة لركوب الدراجات وسط أجواء مفعمة بالفرحة والحماس.

وجاءت المشاركة الواسعة من مختلف الفئات والجنسيات تفاعلا مع مبادرة تحدي دبي للياقة التي انطلقت نسختها الخامسة 29 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري والتي تهدف لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وأتاح «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، الفرصة للعائلات للمشاركة في مسار بطول 4 كيلومترات، بدأ وانتهى في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد والمناطق القريبة، أما المسار الثاني المفتوح، فامتد بطول 14 كيلومتراً، وتميز بـ5 محطات انطلاق ونهاية مختلفة في شارع المركز المالي السفلي ومركز دبي التجاري العالمي والسطوة وكوكا كولا آرينا والخليج التجاري، وأخذ المشاركين في جولة بين أشهر معالم دبي.

وعبر المشاركون عن إعجابهم بالتجربة المثيرة التي استمتعوا خلالها بقيادة الدراجة في شارع الشيخ زايد والتقاط الصور التذكارية المميزة أمام متحف المستقبل وغيره من المعالم الأخرى.

وكانت النسخة الأولى لتحدي دبي للدراجات الهوائية التي أقيمت العام الماضي، شهدت مشاركة أكثر من 20 ألف شخص.

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