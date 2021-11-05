«تحدي دبي للدراجات» ينطلق على شارع الشيخ زايد اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، وتحفيز أفراد المجتمع على المنافسة وممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، ينطلق اليوم تحدي دبي للدراجات في نسخته الثانية، بعدما حققت النسخة الأولى نجاحاً لافتلاً بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، استمتعوا بقيادة دراجاتهم بين أشهر معالم دبي على شارع الشيخ زايد.

ويتحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للدراجات الهوائية صباح اليوم، ضمن فعالية تحدي دبي للدراجات الهوائية، برعاية «دي بي ورلد»، حيث سستمتع المشاركون بفرصة قيادة دراجاتهم في أحد أشهر الشوارع الحيوية في العالم ومشاهدة أشهر معالم مدينة دبي، ويعد تحدي دبي للدراجات الهوائية إحدى الفعاليات الرئيسية لمبادرة تحدي دبي للياقة الذي انطلق 29 أكتوبر الماضي ويستمر حتى 27 الجاري.

ويتكون تحدي دبي للدراجات الهوائية من مسارين، الأول بطول 4 كلم وهو مخصص للعائلات والأطفال يبدأ وينتهي في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ويأخذ المشاركين في جولة مميزة حول برج خليفة ودبي مول ودبي أوبرا، أما المسار الثاني وهو الرئيسي بطول 14 كلم ويتميز بخمس محطات انطلاق ونهاية مختلفة في شارع المركز المالي السفلي ومركز دبي التجاري العالمي والسطوة وكوكا كولا آرينا والخليج التجاري.

ويمكن للمشاركين اختيار نقطة البداية التي يفضلونها خلال عملية التسجيل، ويتيح هذا المسار للمشاركين فرصة مشاهدة مجموعة من المعالم الرائعة للمدينة وهم يقودون دراجاتهم الهوائية مثل متحف المستقبل، وأبراج الإمارات، ووسط مدينة دبي، كما يمكن للمشاركين وأصحاب الهمم الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم، وأيضاً في التوقيت المفضل لديهم.

وسيتم تطبيق الإرشادات الصحية على امتداد المسارين لضمان سلامة المشاركين، كما يتوجب على المشاركين أن يكون لديهم القدرة على ركوب الدراجات بكفاءة لمسافة لا تقل عن 4 كيلومترات، مع ضرورة استخدام دراجاتهم وخوذهم وكماماتهم الخاصة، مع منع حمل حقائب الظهر، وعلى المشاركين الالتزام بحدود السرعة المسموح بها على كلا المسارين وبوجود مراقبين من أجل سلامة المشاركين وحمايتهم، كما سيتم تزويد المشاركين بقوارير المياه من «ماي دبي» ضمن محطات موزعة على طول المسارين.

سلامة

ولضمان سلامة الجميع والقدرة على الوصول إلى مواقف السيارات بسهولة، يجب وضع الدراجات الهوائية على الجزء الخلفي من السيارة أو داخلها، أما بالنسبة للمشاركين الراغبين في ركوب دراجاتهم إلى الحدث فعليهم استخدام مسارات الدراجات حيثما أمكن واتباع سياسات وإرشادات هيئة الطرق والمواصلات أثناء استخدام الشوارع العامة.

ويتم تنظيم «تحدي دبي للدراجات الهوائية» من قبل «دبي للسياحة» و«مجلس دبي الرياضي»، ويحظى برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، بالتعاون مع «أفيف كلينيكس»، و«إعمار»، وبنك الإمارات دبي الوطني، والشركاء الرسميين طيران الإمارات، وماي دبي، ونون، فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، والشريك الرسمي تطبيق اللياقة البدنية والترفيه «ستيبي» STEPPI.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز