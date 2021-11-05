«البلياردو والسنوكر» يواصلان الانتصارات في البطولة العربية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق منتخبا البلياردو والسنوكر نتائج جيدة في بداية مشوار البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي تقام حالياً في دبي بمشاركة 14 دولة، أسفرت نتائج مسابقة الـ 8 كرات في البلياردو عن فوز الإمارات «أ» على ليبيا 2 - 1 والأردن على السعودية بنفس النتيجة والإمارات «ب» على البحرين 3 - 0 والعراق على عمان 3 - 0 وسوريا على فلسطين 2 - 1 والإمارات «أ» على السعودية 2 - 1 والأردن على ليبيا 2 - 1 والكويت على البحرين 3 - 0 والعراق على سوريا 2 - 1 ولبنان على مصر 2 - 1 وفلسطين على عمان 3 - 0 والسعودية على ليبيا 2 - 1 والأردن على الإمارات «أ» 2 - 1 والكويت على الإمارات «ب» 3 - 0.

منافسات الماسترز

وفي مسابقة السنوكر للماسترز للرجال فاز إيهاب أنور من العراق على سامي الحمراشدي من سلطنة عمان 3 - 1 وناصر بومجداد من الكويت على شادي قاسم من السعودية 3 - 0 وحسن الحارثي من سلطنة عمان على عبد الرؤوف الفلاح من ليبيا 3 - 0.

وفي منافسات الفرق الماسترز للرجال فاز العراق على الكويت 4 - 1 والأردن على البحرين 3 - 2 والإمارات على ليبيا 5 - 0 ومصر على الإمارات «ب» 3 - 2 والإمارات «ج» على السعودية 5 - 0.

مسابقة الناشئين

وفي فردي الناشئين فاز يزن الحداد من سوريا على إبراهيم الأحمد من فلسطين 3 - 0 وعمر سعدي من العراق على سهيل مري من السعودية 3 - 0 وايمن العامري من السعودية على حميد الفائز من فلسطين 3 - 1 ومينا ملاك من مصر على منصور العبيدلي من البحرين 3 - 0 وليث وسام من العراق على سهيل الزعابي من الإمارات 3 - 0.

وتستمر البطولة حتى الأربعاء المقبل بمشاركة الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، والمغرب، وتقام منافسات السنوكر في صالة الاتحاد بالقوز فيما انطلقت منافسات البلياردو في صالة «أي زون» في ديرة.

24 لاعباً

ويشارك منتخبنا الوطني في مسابقتي البلياردو والسنوكر بـ 24 لاعباً مقسمين بالتساوي في المنتخبين حيث ضمت قائمة منتخب السنوكر 12 لاعباً هم: محمد شهاب، محمد الجوكر، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، بدر عبيد، عيسى الهندي، عيسى السيد، يحي السويدي، أحمد شهاب، محمد الشامسي، سهيل الزعابي، سيف الزعابي.

وضمت قائمة منتخبنا للبلياردو 12 لاعباً أيضاً هم: صلاح الريماوي، صلاح العوضي، أمين فكري، طلال البلوشي، محمد الحوسني، خالد الزرعوني، خالد المرزوقي، عبدالله الحوسني، محمد خالد الحمادي، عبد الله خالد الحمادي، حميد جابر، عبدالله الجسمي.

طموح

وأكد إداري منتخب السنوكر محمد عبد الله يوسف على قوة المنافسة في البطولة وشدد على أن المنتخبات المشاركة تضم نخبة لاعبيها، وقال إن لاعبي المنتخب لديهم دافع كبير لتحقيق اللقب خاصة وان المنتخب هو حامل لقب النسخة الماضية.

وعلى صعيد منتخب البلياردو، قال إداري المنتخب سعيد المري إن الاستعدادات كانت جيدة بصالة البطولة «أي زون» في ديرة، مشيراً إلى أن المشاركة في المعسكر تتميز بالالتزام والانضباط من جميع اللاعبين وان جميع اللاعبين يتطلعون لتحقيق نتيجة متميزة رغم صعوبة المنافسة.

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