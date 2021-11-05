125 لاعباً في كأس السفير الياباني للجودو اليوم

المصدر: أبوظبي- وام

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تنطلق اليوم بصالة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي منافسات بطولة كأس السفير الياباني السنوية للجودو لفئتي الناشئين والشباب، التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، بالتعاون مع السفارة اليابانية في الدولة، يشارك في المنافسات 125 لاعباً في الفئتين، بواقع 46 لاعباً في فئة الشباب من أندية الفجيرة للفنون القتالية، واتحاد كلباء، وخورفكان، والنصر، والشارقة، والشارقة لألعاب الدفاع عن النفس، فضلاً عن 79 لاعباً لفئة الناشئين من أندية الفجيرة للفنون القتالية، واتحاد كلباء، وخورفكان، والنصر، والشارقة، والشارقة لألعاب الدفاع عن النفس.

وأكملت لجنة الجودو المحلية برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد الترتيبات لإنجاح البطولة، وتبدأ في التاسعة والنصف صباحاً تصفيات الدور التمهيدي، وتقام نزالات الأدوار النهائية لفئتي الناشئين والشباب اعتباراً من الواحدة والنصف ظهراً، فيما تقام مراسم التتويج في الرابعة والنصف عصراً.

الجدير بالذكر أن فريق كلباء يحمل لقب البطولة في النسختين الأخيرتين، كما توج النادي بلقب بطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين في افتتاح موسم الجودو الحالي بصالة خورفكان في أكتوبر الماضي.

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