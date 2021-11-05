«سكي دبي» ترعى 33 رياضياً من 8 جنسيات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كشفت الوجهة الترفيهية «سكي دبي»، عن هوية وأسماء فريق 2021 - 2022 من الرياضيين المدعومين.

حيث تحدد هذه القائمة أبرز المتزلجين وراكبي متزلجات ألواح الجليد في المنطقة، وتتكون المجموعة المتنوعة من 33 رياضياً ورياضية من ذوي الكفاءات العالية من 8 جنسيات، بما في ذلك الإماراتيون والوافدون، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 20 عاماً.

وانطلاقاً من التزامها برعاية وتنمية المواهب الشابة، ستوفر «سكي دبي» للمتزلجين وراكبي متزلجات وألواح الجليد، مجموعة من المزايا بما في ذلك إمكانية الدخول غير المحدود إلى المنحدرات وأكثر من 90 ساعة من التدريب مع المدربين من ذوي الخبرة، الذين قاموا بتدريب العديد من نخبة الرياضيين.

وتم تحديد وتسمية الرياضيين الذين ستشملهم الرعاية والدعم، بعد عملية اختيار صارمة، أخذت في الاعتبار عوامل عدة بما في ذلك النتائج المحلية والدولية عبر ثلاثة تخصصات مختلفة للتزلج على الجليد والتزلج على الألواح وهي التزلج الألبي،التزلج الحر وركوب المتزلجات والألواح، إلى جانب طلب خطي، دليل مصور بالإضافة إلى الملاحظات الواردة من المدربين في «سكي دبي».

ويضم فريق التزلج الحر كلاً من عبيد المري، علي القبيسي، عبدالله المهيري، سلطان بن علي، عبدالله الرشيد «الإمارات» وعبدالله المري «البحرين»، وفريق تطوير التزلج الحر سلطان الغاندي، وحريز الحريز، ومنال الجناحي «الإمارات»، وفريق ركوب المتزلجات وألواح التزلج الحر حميد الأنصاري، آمنة المهيري، زاندر كويتزي، سعيد المري «الإمارات»، أحمد طلال، سام بالدوك، وودي هولبورن «المملكة المتحدة»، وفريق تطوير ركوب المتزلجات وألواح التزلج الحر عائشة بن ثاني «الإمارات».

ويضم فريق التزلج الألبيآدا أوزدمير، عمر أوزدمير «تركيا»، فريدريك ليند «الدنمارك»، ميكايلا غوجيان «جنوب استراليا»، داريوس ديفيس، فين شاريف، جايمس وايت، نيف ماستر، بياتريس أستريدج، أليكس أستريدج، يثان وامسلي «المملكة المتحدة»، كيرا خطار «لبنان»، جانوارد جورج «فرنسا»، فيما يضم فريق تطوير التزلج الألبي، لوك إليوتن، صوفيا مالكولم، بوبي روز كولينز «المملكة المتحدة».

تعزيز الرياضات الشتوية

وساهمت «سكي دبي» على مدى العقد الماضي، في تعزيز ثقافة الرياضات الشتوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأتاحت لأكثر من 80 ألف شخص فرصة التعرف على التزلج والرياضات الثلجية سنوياً. وقامت «سكي دبي» في العام 2017، بإنشاء برنامج الرياضيين المدعومين، الأمر الذي يعزز التزامها برعاية المواهب الشابة وتوفير منصة للرياضيين للتعلم وتطوير وصقل مهاراتهم.

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، تمت المصادقة على دولة الإمارات كعضو مشارك في الاتحاد الدولي للتزلج (FIS)، وذلك بعد حملة استمرت خمس سنوات، بقيادة «سكي دبي» بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام الرياضيين الإماراتيين المشاركين في الرياضات الثلجية، للمنافسة على الصعيد الدولي لأول مرة، ويتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة استضافة مسابقات الرياضات الثلجية الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج.

التزام

وقال محمد العتري، نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما»: تلتزم «سكي دبي» بتنمية المواهب الناشئة ودعمها ومؤازرتها، ولقد تم إعداد برنامج الرياضيين المدعومين، لتحديد المتزلجين وراكبي متزلجات وألواح الجليد من ذوي الكفاءات العالية وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

ونتوجه بالتهنئة لفريق هذا العام، الذي يمثل الدفعة القادمة من الرياضيين المشاركين في الرياضات الشتوية، وسيعزز مكانة الإمارات على المسرح الدولي للرياضات الثلجية.

وكانت المعايير الخاصة بعملية الاختيار لهذا العام عالية بشكل استثنائي، ما يشكل دلالة على المواهب الشابة الواعدة التي لدينا في «سكي دبي». لقد كانت لحظات من الفخر الكبير، لمشاهدة هذا الجيل الجديد من الرياضيين يعمل على تعزيز قوته وموهبته على مر السنين وأن يكونوا جزءاً من هذه المسيرة.

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