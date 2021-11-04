كيسي وجارسيا وموريكاوا.. يشاركون في «دبي ديزرت كلاسيك»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد المصنف الثاني عالمياً كولين موريكاوا وزميله الفائز بالبطولة الكبرى سيرجيو جارسيا، عن انضمامهما إلى حامل اللقب بول كيسي، ونخبة من النجوم العالميين المشاركين في بطولة دبي ديزرت كلاسيك للغولف برعاية «Slync.io»، ضمن الفعالية الثانية من سلسلة رولكس في إطار موسم السباق إلى دبي لعام 2022.

كان كيسي قد حقق أخيراً فوزه الخامس عشر في الجولة الأوروبية بنادي الإمارات للغولف، ما يرفع رصيده من الانتصارات الاحترافية على مستوى العالم إلى 21 انتصاراً، ويطمح البطل الإنجليزي لتحقيق فوز جديد في دبي عند عودته للمشاركة في البطولة من 27 - 30 يناير 2022، أما بالنسبة لجارسيا، ستكون هذه مشاركته الثالثة عشرة في الفعالية التي فاز بها في عام 2017، قبل أن يحصل على لقبه الأول في بطولة الأساتذة بفارق ثلاثة أشهر فقط.

كيسي قال: أحرزت انتصاراً بالغ الأهمية في دبي يناير الماضي، حيث يعتبر هذا فوزي الخامس عشر في الجولة الأوروبية، ويشرفني أن أكون جزءاً من قائمة اللاعبين الذين رفعوا كأس الدلة في هذه الفعالية المرموقة، ومن الرائع أن تصبح البطولة جزءاً من فعاليات رولكس، حيث سنكون على موعد مع أسبوع حافل، وأنا متحمس لتحقيق مزيد من الانتصارات في المستقبل.

أما موريكاوا، الفائز بالبطولة الكبرى مرتين، فقد شارك في هذه البطولة لأول مرة في يناير الماضي، قبل أن يضيف لقبه في البطولة المفتوحة 2021 إلى فوزه في بطولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين الأمريكية في عام 2020، وقال: لقد استمتعت كثيراً بتجربتي الأولى في بطولة دبي ديزرت كلاسيك هذا العام، وأتطلع إلى العودة مجدداً في شهر يناير، وتسعدني المشاركة في فعالية مهمة كهذه، وأنا متحمس للانضمام إلى قائمة الفائزين الحافلة بألمع الأسماء.

وقال اللاعب الإسباني سيرجيو جارسيا الذي عزز رقمه القياسي كأفضل هداف في أوروبا خلال مشاركته العاشرة في كأس رايدر في شهر سبتمبر: تعتبر هذه البطولة من فعالياتي المفضلة، خصوصاً بعد أن حققت الفوز في نادي الإمارات للغولف خلال هذا العام المهم في مسيرتي المهنية، حيث حملت الكثير من الذكريات والنصائح المفيدة، ويشرفني أن أكون جزءاً من هذه المجموعة المرموقة من الأبطال السابقين، وسأكون سعيداً جداً بفرصة رفع كأس الدلة مرة أخرى.

ومن جانبه قال كريس كيرشنر، الرئيس التنفيذي لمنصة Slync.io: تعد مشاركة أبرز اللاعبين العالميين في فعاليتنا بدبي من أهم الجوانب بالنسبة لمنصة Slync.io، ويسرنا أن ينضم كولين وبول وسيرجيو ونخبة اللاعبين العالميين إلى هذا الأسبوع الحافل.

وبدوره، قال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io: تؤكد المجموعة الأولى من النجوم العالميين الذين أكدوا مشاركتهم في بطولة دبي ديزرت كلاسيك في يناير على دور الجهة الراعية الجديدة Slync.io وسلسلة رولكس في الارتقاء بمكانة البطولة الشهيرة، ومع تاريخنا الطويل الحافل بتتويج ألمع الأبطال العالميين، نحن متحمسون لرؤية بول وسيرجيو وكولين يلعبون للفوز بهذا اللقب المنشود في بداية موسم الجولة الأوروبية.

جدير بالذكر أنه تم تغيير جهة الضيافة الخاصة ببطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io هذا العام ،حيث أصبحت تراسات دلة لاونج، ومنصة سكاي تشرف على كل من منطقتي الحفر التاسعة والثامنة عشرة، وتتضمن باقة الضيافة كاملة.

وتعد منصة Slync.io، المزود الرائد للخدمات اللوجستية المبتكرة الذي يرسي معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، وهي الجهة الراعية الرسمية الجديدة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، التي ستصبح إحدى فعاليات سلسلة بطولات رولكس اعتباراً من عام 2022.

وتشكّل بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io إحدى بطولتين متعاقبتين ضمن سلسلة بطولات رولكس في الشرق الأوسط في شهر يناير، حيث ستقام بطولتا دبي وأبوظبي ضمن إطار جولات ديزرت سوينج التي تستقطب سنوياً نخبة من أبرز اللاعبين في رياضة الغولف.

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