نادال يعود إلى مبادلة للتنس في ديسمبر

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أكّد البطل العالمي نادال عودته إلى ملاعب التنس انطلاقاً من أبوظبي، حيث يشارك في النسخة الـ13 من بطولة مبادلة العالمية للتنس في ديسمبر المقبل، ويسعى للدفاع عن لقبه والفوز للمرة السادسة ببطولة التنس الأبرز في منطقة الخليج.

وكان البطل الإسباني الحائز على أكبر عددٍ من ألقاب بطولات غراند سلام قد اختار أبوظبي لبدء مشاركاته في موسم 2022، ويسجل نادال مشاركته الحادية عشرة في البطولة، والتي تشهد مشاركة ثمانية لاعبين، بما في ذلك خمسةٌ من أفضل عشرين لاعباً في العالم. وتمثّل البطولة هذا العام أهميةً خاصة، كونها ستفتح الأبواب لترحّب بالمشجعين بطاقةٍ استيعابية كاملة.

ويعود نادال إلى أبوظبي واثقاً بقاعدته الجماهيرية الكبيرة، والتي اكتسبها خلال مشاركاته المتتالية في نسخ البطولة المتعاقبة، والتي حصد خمسةً من ألقابها وآخرها عام 2019، وقال: تتميز أبوظبي بمكانة خاصة بالنسبة لي، فقد زرتها عدّة مرات، وشكلت محطة الانطلاق للعديد من مواسم المنافسات التي خضتها.

نجوم

ويُشارك في البطولة، كاسبر رود المصنف ثامناً، ودومينيك ثيم المصنف في المرتبة 12، ودينيس شابوفالوف المصنف في المرتبة 19. وستشهد البطولة سلسلةً من مباريات الإقصاء على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر.

سخونة

وتنطلق منافسات البطولة مع مباراة السيدات في اليوم الأول، بمنافسة قوية بين إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والنجمة بيليندا بنشيتش، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، في تكرار لمواجهة دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة التي فازت بها رادوكانو بمجموعتين متتاليتين في طريقها لحصد اللقب.

علاقة استثنائية

وأكد جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، الجهة المالكة للبطولة: تجمع رافاييل نادال وبطولة مبادلة العالمية للتنس علاقة استثنائية، ويسعدنا أن يواصل اللاعب الأكثر ظهوراً في بطولتنا مسيرته الرائعة في أبوظبي

وأضاف: لم يغب نادال سوى عن دورتين فقط من الدورات الـ 12 الماضية، مما يعكس أهمية الفعالية ومكانة أبوظبي كوجهةٍ رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ونواصل سعينا لتقديم الأفضل في البطولة التي ينضم فيها البطل الإسباني إلى مجموعةٍ من نخبة اللاعبين العالميين، وندعو الجمهور إلى اغتنام الفرصة وحجز تذاكرهم.

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