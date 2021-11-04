نادال يعود إلى أبوظبي ديسمبر المقبل للدفاع عن لقبه في مبادلة العالمية للتنس

المصدر: وام

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أكّد البطل العالمي رافاييل نادال عودته إلى ملاعب التنس انطلاقاً من أبوظبي، حيث يشارك في النسخة الـ 13 من بطولة مبادلة العالمية للتنس في ديسمبر المقبل، حيث يسعى للدفاع عن لقبه والفوز للمرة السادسة ببطولة التنس الأبرز في منطقة الخليج.

وكان البطل الإسباني الحائز على أكبر عددٍ من ألقاب بطولات جراند سلام قد اختار أبوظبي لبدء مشاركاته في موسم 2022.

ويسجل نادال مشاركته الحادية عشر في البطولة، والتي تشهد مشاركة ثمانية لاعبين آخرين، منهم خمسةٌ من أفضل عشرين لاعباً في العالم. وتمثّل البطولة هذا العام أهميةً خاصة، كونها ستفتح الأبواب للترحّيب بالمشجعين بطاقةٍ استيعابيةٍ كاملة.

وإلى جانب نادال الإسباني المصنف خامساً على مستوى العالم، يُشارك في البطولة، كاسبر رود المصنف ثامناً، ودومينيك ثيم المصنف في المرتبة 12، ودينيس شابوفالوف المصنف في المرتبة 19. وستشهد البطولة سلسلةً من مباريات الإقصاء على أرض مركز التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر.

وتنطلق منافسات البطولة مع مباراة السيدات في اليوم الأول، لتشهد منافسةً قوية ومشوقة بين إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، والنجمة بيليندا بنشيتش، الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، في تكرار لمواجهة دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة التي فازت بها رادوكانو بمجموعتين متتاليتين في طريقها لحصد اللقب.

ويعود نادال إلى أبوظبي واثقاً بقاعدته الجماهيرية الكبيرة في المدينة، والتي اكتسبها خلال مشاركاته المتتالية في نسخ البطولة المتعاقبة، والتي حصد خمسةً من ألقابها بما في ذلك النسخة السابقة في عام 2019.

وتعليقاً على عودته قال نادال: " تتميز أبوظبي بمكانة خاصة بالنسبة لي، فقد زرتها عدّة مرات، وشكلت محطة الانطلاق للعديد من مواسم المنافسات التي خضتها، وأنا متأكد أن البطولة ستشهد أجواءً مميزة كما هو الحال دائماً".

من جهته، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه، الجهة المالكة للبطولة: " تجمع رافاييل نادال وبطولة مبادلة العالمية للتنس علاقة استثنائية، لذلك يسعدنا أن يواصل اللاعب الأكثر ظهوراً في بطولتنا مسيرته الرائعة في أبوظبي".

وأضاف: "لم يغب نادال سوى عن نسختين فقط من النسخ الـ 12 الماضية، بما يعكس أهمية الفعالية ومكانة أبوظبي كوجهةٍ رائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. ونواصل سعينا لتقديم الأفضل في البطولة التي ينضم فيها البطل الإسباني إلى مجموعةٍ من نخبة اللاعبين العالميين، حيث ننتظر الإعلان عن آخر بطلين. وندعو الجمهور إلى اغتنام الفرصة وحجز تذاكرهم الآن".

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