احتدام المنافسات في النسخة 26 من بطولة العالم للجوجيتسو في أبوظبي

المصدر: وام

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تواصلت اليوم منافسات اليوم الثاني من النسخة 26 لبطولة العالم للجوجيتسو بصالة جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، بمشاركة 2000 لاعبا ولاعبة. وكانت الإثارة والحماس والندية هي عنوان المنافسات نظرا لتقارب المستويات في الأدوار التمهيدية لفئة الاستعراض للرجال والسيدات.

حضر فعاليات اليوم الثاني اليوناني بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وميشيل كورن رئيس الاتحاد الألماني للجوجيتسو نائب رئيس الاتحاد الأوروبي، وسوريش جوبي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعدد كبير من مسؤولي الاتحادات القارية والوطنية، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الآسيوي والإماراتي، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي.

وعقد سعادة عبدالمنعم الهاشمي اجتماعا مع بانايوتوس ثيودوروبوليس بحضور عدد من مسؤولي الاتحادات القارية والوطنية أعلن خلاله دعمه ودعم الاتحاد الإماراتي لترشح اليوناني بانايوتوس لفترة قادمة لرئاسة الاتحاد الدولي للجوجيتسو، حيث سيتم عقد كونجرس الاتحاد الدولي صباح غد في فندق ميلينيوم أبوظبي لانتخاب الرئيس، والبحث في عدة بنود أخرى تتعلق بعمل الاتحاد الدولي للجوجيتسو ومستقبل اللعبة، وخطتها الاستراتيجية لاستكمال مراحل التطور والنهوض.

وكان لإعلان سعادة عبدالمنعم الهاشمي دعمه لترشح بانايوتوس أثر كبير بين الحضور، حيث توالت بعده مواقف الدعم والتأييد لتجديد الثقة في اليوناني بانايوتوس ثيودوربوليس، حتى أصبح فوزه مجرد مسألة وقت لإتمام الإجراءات، وستطلع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي خلال الكونجرس على أجندة النشاط للبطولات التي أقيمت خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وتستعرض كذلك خطط الاتحادات القارية لتطوير اللعبة، فضلا عن خطة الفعاليات والبطولات التي ستقام خلال عامي 2022 و 2023، والأماكن التي ستستضيفها. وسيتقرر خلال الكونجرس أيضا إقامة بطولة العالم المقبلة " النسخة 27" في أبوظبي العام المقبل 2022، بناء على رغبة مسؤولي الاتحادات الوطنية والقارية، وعلى ضوء الإمكانات الكبرى التي تملكها العاصمة في التنظيم الاحترافي للبطولات.

ويؤكد انعقاد الكونجرس الدولي في أبوظبي على هامش بطولة العالم للجوجيتسو على أهمية أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو وأيضا كعاصمة لصنع القرار الدولي، كونها مدينة المقر للاتحادين الآسيوي والدولي، والمدينة التي تستضيف وتنظم كبرى البطولات في العالم على أرضها وكذلك في مختلف عواصم العالم على مدار العام، سواء كانت سلسلة أبوظبي جراند سلام، أو الدوري الدولي، أو البطولات الوطنية التي يصل عددها سنويا إلى ما يزيد عن 100 بطولة.

من ناحيته أكد ميشيل كورن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي رئيس الاتحاد الألماني للجوجيتسو أنه سعيد بالعودة إلى أبوظبي مجددا.

وعن دور اتحاد الإمارات في تطوير رياضة الجوجيتسو على المستويين المحلي والدولي قال ميشيل كورن نائب رئيس الاتحاد الأوروبي رئيس الاتحاد الألماني للجوجيتسو إن الإمارات هي الرافعة التي يعتمد عليها الاتحاد الدولي والاتحادات القارية في نشر وتطوير اللعبة، واعتمادها في المنظمات الدولية، وتنظيم البطولات الكبرى، ووضع استراتيجيات التطوير الشاملة، ومنذ تبني أبوظبي لرياضة الجوجيتسو منذ أكثر من عقد وكل شيء تغير بالنسبة للعبة ليس في آسيا فحسب، ولكن في كل دول العالم، من حيث انتشار اللعبة، وجودة بطولاتها، واعتمادها في المنظمات الدولية.

وأضاف كورن : ليس من السهل أن تستضيف أي دولة بطولة عالم بهذا الحجم في هذه الظروف، وبالتالي نحن نقدر دور أبوظبي في استضافتها لهذه البطولة، بمشاركة واسعة، والتسهيلات التي تقدمها للوفود منذ حصولها على التأشيرات وهي في بلادها، مرورا بالوصول إلى أبوظبي وتوفير الفنادق، ووسائل النقل، والفحوصات الطبية، وفرق العمل في التنظيم، ولهذا نتوجه لهم جميعا بالشكر، ومنذ عام ونصف تقريبا عندما قرأت خبرا عن تنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو في مايو 2020 لمعسكر مغلق للمنتخب ثم بطولتين كأول منتخب في العالم في كل الرياضات يتحدى الإغلاق الكامل، ويقيم مثل هذه الفعاليات، لم نتعجب برغم أننا كنا نقيم في بيوتنا في هذا الوقت، ولا نملك القدرة على الخروج منها، ولكننا تأكدنا من قوة ارادة اتحاد الإمارات للجوجيتسو وثقته في نفسه وفي كوادره.

أما سوريش جوبي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد الهندي فقد قال: تشرفنا بزيارة أبوظبي مجدداً، ونحن ممتنون للمنظمين في اتحاد الامارات للجوجيتسو والاتحاد الدولي، الذين قاموا بعمل جبار لإقامة مثل هذا الحدث الكبير، ومشاركة اكثر من 6000 لاعب من مختلف انحاء العالم في مهرجان رياضي كبير تجمعهم العاصمة ابوظبي على نفس البساط أمر يفوق الخيال، ويثير الإعجاب.

وفي نفس السياق يؤكد خواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن 55 حكما يديرون البطولة بمختلف فئاتها، وأن هؤلاء الحكام تم اختيارهم على ضوء خبراتهم وكفاءتهم، وأنه يتم تطبيق تقنية " عين الصقر" باستخدام تكنولوجيا الفيديو في حسم القرارات التحكيمية الصعبة، وهذا تطور كبير يسهم في تحقيق العدالة في كل قرارات الحكام.

وقال خواكيم إن البداية قوية للغاية في المنافسات، وهناك ندية كبيرة في الأدوار التمهيدية لفئة الاستعراض بين دول النمسا وألمانيا وتايلاند ومونتينيجرو، أما بالنسبة لفئة النيوازا التي لم تبدأ بعد، فإننا نتوقع ان يكون منتخب الإمارات رقما صعبا فيها، لأنه حامل لقب النسخة الماضية، واستعد جيدا للبطولة، ومن الشواهد المهمة التي ظهرت في النسخة الحالية ظهور عدد كبير من الأبطال والوجوه الشابة.

في سياق آخر تحتفي بطولة العالم للجوجيتسو بإكسبو دبي 2020 من خلال عرض شعارها في الكثير من الأماكن البارزة في الصالة، ويوفر اتحاد الإمارات للجوجيتسو الدعم اللوجيستي لكل الشخصيات الراغبة في زيارة المعرض بدبي خلال أيام البطولة، في نفس الوقت الذي يحتفي فيه الاتحاد بعام الخمسين أيضا من خلال توزيع شعاراته على عدد كبير من الأماكن البارزة داخل صالة المنافسات، وخلال المؤتمرات الصحفية الرسمية الخاصة بالبطولة، وتوفر اللجنة المنظمة فحص مجاني بشكل يومي للمشاركين في البطولة من الوفود الزائرة للدولة.

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