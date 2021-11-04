إغلاق التسجيل لأولى جولات الشراعية 43 قدماً اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنهي اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، التحضيرات وعملية التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه النادي ضمن روزنامة سباقات الموسم 2021 ــ 2022، بعد غدٍ في شواطئ دبي. وأصدرت اللجنة المنظمة، البرنامج الزمني، حيث اعتمدت موعد انطلاقة السباق في تمام الساعة الثانية ظهراً، من خط البداية في عمق الخليج العربي، باتجاه خط النهاية في شواطئ جميرا، فيما حددت مسافة السباق التي تصل إلى 14 ميلاً بحرياً، وفق ظروف وحالة البحر، حيث سيكون رواد شواطئ أم سقيم وجميرا، على موعد مع مرور سنيار القوارب في المراحل الحاسمة الأخيرة، قبل الوصول إلى خط النهاية.

طقس مبشر

وكشف محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن النشرة الجوية ليوم السبت، مبشرة، وسط سرعات رياح تناسب هذا السباق، وحالة مستقرة للبحر، ودرجة حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية، ما يساعد النواخذة والبحارة في الوصول بأمان إلى خط النهاية وإكمال السباق.

ودعا محمد حارب كافة الملاك والنواخذة، بضرورة تأكيد التسجيل، والاطلاع على كراسة الشروط واللوائح، والتي أرسلت إلكترونياً عبر رابط التسجيل، ومن ثم الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالمشاركة يوم السباق، خاصة الوصول مبكراً إلى نقطة التجمع، والاصطفاف بالصورة الصحيحة بين عوامات خط البداية، وأيضاً التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بكوفيد 19.

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