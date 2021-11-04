بلقبين.. طائرة النصر تتأهب للدوري الجديد

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

دق فريق النصر الأول للكرة الطائرة، ناقوس الخطر لمنافسيه قبل بداية مسابقة الدوري، بعدما توج بلقبي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس السوبر، على حساب شباب الأهلي 3 ـ 0 و3 ـ 1 في نهائي البطولتين بملعب صالة نادي الوصل بالترتيب.

وتنتظر طائرة النصر تحديد موعد انطلاقة مسابقة الدوري العام، و«العميد» مطالب بالدفاع عن لقب البطولة المتوج بدرعها الموسم الماضي.

وأهدى مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، برئاسة عبد الرزاق الهاشمي، لقبي كأسي صاحب السمو نائب رئيس الدولة والسوبر، إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، ولجماهير «العميد».

وأكد عبد الرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن طموح «العميد» في الطائرة، حصد كافة البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، بعدما توج بالفعل بأول لقبين على حساب شباب الأهلي، مشيراً إلى أن الاستقرار الفني، ومستوى اللاعبين في الفريق الأول للطائرة بالنادي، أسهم في تحقيق إنجاز البطولتين، ونوه إلى أن دعم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، سيكون الدافع الأكبر للفريق للمنافسة على البطولات الثلاث المتبقية هذا الموسم.

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