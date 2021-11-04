83 لاعباً في الجولة الثانية لكأس القوس والسهم

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

بمشاركة 83 لاعباً ولاعبة، نظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم الجولة الثانية لكأس الإمارات للقوس والسهم بنادي المدام. وحضر المنافسات عبدالله خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم ومحمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي المدام، فيما تابع المنافسات بتقنية الاتصال عن بعد إبراهيم الدوسري رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم، وسعد المشهداني أمين عام الاتحاد العربي.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم، بنجاح هذه البطولة التي وصفها بالمفخرة لنا كعرب في مجال القوس والسهم، وقال: أهنئ اتحاد الإمارات للقوس والسهم وجميع العاملين في تنظيم هذه البطولات التي ارتقى التنظيم فيها إلى مصاف البطولات العالمية من حيث الدقة والترتيبات، ونتمنى المزيد من النجاحات لهذه الرياضة هنا في الإمارات. فيما عبر المشهداني، عن تقديره لجهود جميع من أسهم في تقديم هذه البطولة الناجحة .

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