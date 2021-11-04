لوبيز و إيكاردو يتألقان في كأس دبي للبادل تنس

المصدر: دبي - فائز بجبوج

حقق نجما البادل تنس المقيمان في دبي خافيير لوبيز وسيرجيو إيكاردو فوزهما الأول، أول من أمس، في الدورة الأولى من بطولة كأس دبي للبادل تنس بعد تغلبهما على الأرجنتيني لوسيانو كابرا المصنف 14 عالمياً والإسباني خوان ميريس، ليتأهلا إلى الدور نصف النهائي من سلسلة المباريات الاستعراضية.

وتغلب لوبيز المصنف 185، وإيكاردو المصنف 119 عالمياً، على منافسيهما اللذين يتقدمانهما في التصنيف بنتيجة 6-3 و6-4 في ما يزيد على ساعة بقليل، ليحققا إنجازاً تاريخياً في افتتاح الدورة الأولى من كأس دبي للبادل تنس.

وقال أحمد الصراف، الشريك المؤسس لكأس دبي للبادل تنس: «يسرنا أن نرى ممثلي دبي يقدمون مثل هذا العرض المذهل، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري الكبير والدعم القوي لخافي وسيرجيو، مما يُظهر مستوى اللعبة المميز في الإمارة. وأثبتت المباريات الافتتاحية تحقيق نجاحٍ لافت على مستوى الجمهور واللاعبين، مما يَعد بتحوّل الفعالية إلى مهرجان بادل حقيقي في المباريات المتبقية».

وفي مباريات ربع النهائي الأخرى، خسر الأرجنتيني فرناندو بوجي، المصنف 145 عالمياً، والإسباني خافيير جاريدو جوميز، المصنف 20، المجموعة الأولى قبل أن يتفوقا على جونزالو روبيو بيريز، المصنف 37، والبرازيلي بابلو ليما، المصنف 10، في جولة كسر التعادل في المجموعة الأخيرة بواقع 3-6، 6-3، 10-8.

وقال بوجي : «أنا مسرور للغاية لمشاركتي، فالملعب والتجهيزات مذهلة، والجمهور متحمس للغاية بعد أن قدمنا لهم مباراة جيدة».

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