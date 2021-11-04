الشقيقتان ماليسا ومانيتا.. نجاح مهني ورياضي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نجحت الشقيقتان ماليسا ومانيتا من النمسا في تسجيل حضور رائع في بطولة العالم للجوجيتسو والفوز بميدالية ذهبية، وتقول ماليسا في هذا الصدد أتواجد هنا في أبوظبي بصحبة شقيقتي، حيث ننافس في بطولة العالم عن فئة السيدات. لقد أذهلتنا أجواء البطولة بتفاصيلها كافة، سعداء بالتواجد هنا والفوز بهذه الميدالية الرائعة. مدينة أبوظبي هي من المدن التي يقع المرء في حبها من اللحظة الأولى، ونتمنى العودة مجدداً. وتعمل الشقيقتان في المجال الشرطي في النمسا، وتمارسان الجوجيتسو بشكل احترافي وهذا الأمر سائد في النمسا وتتمتع الرياضة الشرطية بحضور واسع في البلاد.

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