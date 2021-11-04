مشاركة كبيرة مرتقبة في تحدي الدراجات غداً

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يواصل تحدي دبي للياقة تقديم المزيد من الفعاليات في أسبوعه الثاني، ليحفز المشاركين على مواصلة نشاطهم البدني بمعدل 30 دقيقة يومياً على مدار شهر. وبعد الانطلاقة المميزة للدورة الخامسة في أسبوعها الأول، والذي شهد تنظيم العديد من الفعاليات المشوقة يتوقع عشاقه مشاركة الآلاف في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، الذي سيقام يوم غدٍ، كما يقدم التحدي خلال الأسبوع الثاني العديد من الخيارات للمشاركين، من بينها حصص الدراجات الثابتة في قرية كايت بيتش للياقة، وحصص رقص في قرية اللياقة في «إكسبو 2020 دبي»، مع افتتاح خمسة مراكز لياقة بدنية جديدة ضمن المناطق السكنية والمجتمعات.

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