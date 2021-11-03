نهيان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي بتشكيله الجديد

المصدر: وام

توجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة النجاحات الكبيرة لإطلاق منصة /بايك أبوظبي/، وتسلم العاصمة شعار مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات، لتصبح أبوظبي الأولى في قارة آسيا التي تحصد هذه المكانة واللقب المرموق.

وأشاد سموه بمتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مؤكدا أن هذا الإنجاز الكبير يعكس اهتمام ورعاية حكومة أبوظبي بنمو وازدهار رياضة الدراجات الهوائية التي تمكنت من تحقيق منجزات مهمة ونجاحات كبيرة على صعيد توسيع نطاق مسارات وحلبات الدراجات في البنى التحتية وتنظيم الفعاليات المجتمعية والدولية مرورا بتأسيس وإنشاء فرق مجتمعية وصولا للتفاعل الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات في مجتمع أبوظبي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي بتشكيله الجديد الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021 بمقر المجلس، كما هنأ سموه في بداية الاجتماع القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة يوم العلم، مشيدا بالنجاحات المهمة التي حققتها بطولة أبوظبي العالمية لكرة السلة الثلاثية وانطلاقة أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في ظل مرحلة التعافي التي تعاصرها الدولة وعودة الحياة الطبيعية بعد الجهود الاستثنائية والحلول الاستباقية والتعامل النموذجي لجنود خط الدفاع الأول الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل صحة وسلامة مجتمع الإمارات.

وشهد الاجتماع اعتماد سموه لأجندة الفعاليات الرياضية الدولية لموسم 2021 -2022، لمواصلة ترسيخ ريادة أبوظبي كوجهة رئيسية في استقطاب نخبة الفعاليات العالمية الكبرى والتي تشهد مشاركة أفضل الرياضيين وتصاحبها مشاركة مجتمعية مهمة، كما اطلع سموه على استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي 2022-2024 التي تعتمد على المحاور الرئيسية في استراتيجيات حكومة أبوظبي بأهدافها الطامحة للحفاظ على صحة السكان عقليا وجسديا ضمن استراتيجية الصحة، ورفع مستوى النشاط البدني والرياضة المجتمعية وتحقيق مبدأ أسر متماسكة ومجتمع حاضن لشتى فئاته ضمن استراتيجية المعيشة.

وأصدر سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قرارا بشأن دمج نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت تحت كيان رياضي واحد يحمل اسم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، واعتمد سموه تشكيل مجلس إدارته برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان وعضوية كل من أحمد ثاني مرشد الرميثي نائبا وعضوا منتدبا، واحمد ماجد محمد المهيري، وماجد عبدالله المهيري، وبخيت محمد سالم القبيسي.

وأقر سموه دمج نادي العين للهواة ونادي العين للفروسية والرماية والجولف تحت كيان واحد باسم نادي العين للفروسية والرماية، كما اعتمد تشكيل مجلس إدارته برئاسة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، وعضوية كل من مطر سهيل اليبهوني نائبا للرئيس، ومحمد راشد الناصري، وعلي بن حمودة الظاهري، وعبدالله بخيت المرر، ومبارك سيف العرياني، وشهاب السيد الهاشمي.

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