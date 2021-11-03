منتخب السنوكر يستهل مشواره العربي بـ 4 انتصارات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

استهل منتخبنا الوطني للسنوكر مشواره في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر التي انطلقت صباح أمس في دبي بالفوز في 4 مواجهات في المرحلة الأولى، فاز فيها يحيى السويدي على منافسه أسامة العمار من السعودية 3-0 ومحمد شهاب على سعود عبد الرازق من الكويت بالنتيجة نفسها ومحمد الجوكر على وائل العنيزي من ليبيا 3-0 أيضاً وأحمد شهاب على عبد الرؤوف الفلاح من ليبيا بالنتيجة نفسها.

وتقام منافسات السنوكر في صالة الاتحاد بالقوز فيما انطلقت منافسات البلياردو في صالة «أي زون» في ديرة، وتستمر البطولة حتى الأربعاء المقبل وتشارك فيها 14 دولة هي: الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، والمغرب.

ويشارك منتخبنا الوطني في مسابقتي البلياردو والسنوكر بـ 24 لاعباً مقسمين بالتساوي في المنتخبين، حيث ضمت قائمة منتخب السنوكر 12 لاعباً هم: محمد شهاب، محمد الجوكر، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، بدر عبيد، عيسى الهندي، عيسى السيد، يحيى السويدي، أحمد شهاب، محمد الشامسي، سهيل الزعابي، سيف الزعابي.

وضمت قائمة منتخبنا للبلياردو 12 لاعباً أيضاً هم: صلاح الريماوي، صلاح العوضي، أمين فكري، طلال البلوشي، محمد الحوسني، خالد الزرعوني، خالد المرزوقي، عبد الله الحوسني، محمد خالد الحمادي، عبد الله خالد الحمادي، حميد جابر، عبد الله الجسمي.

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