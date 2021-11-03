«أبوظبي الرياضي» يطلق موسم البطولات المجتمعية للكريكيت

المصدر: البيان

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع نادي أبوظبي للكريكيت، إطلاق موسم الكريكيت المجتمعي 2021 ـ 2022، ضمن برنامج الأنشطة المجتمعية التي تنسجم مع مبادرات المجلس التطويرية الداعمة للتنمية الرياضية، ولتشجيع أفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية على تبني أساليب حياة صحية وتمكينهم من ممارسة رياضاتهم المفضلة في أفضل المرافق.

وكشف المجلس عن تنظيم 7 بطولات مجتمعية متنوعة للكريكيت تقام على مدار 6 أشهر خلال الموسم الذي يمتد من ديسمبر من العام الحالي وحتى يونيو 2022، تتيح الفرصة أمام مختلف الفئات العمرية لممارسة رياضة الكريكيت، على 3 ملاعب جديدة تم تجهيزها خصيصاً لاحتضان مباريات الموسم.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «المجلس حريص على إتاحة الفرصة لممارسة مختلف أنواع الرياضات أمام جميع فئات المجتمع وذلك في إطار مساعي المجلس الهادفة لاتباع أسلوب حياة صحي».

وأضاف: «سعداء بإطلاق موسم بطولات الكريكيت المجتمعية أمام أفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية، مع ازدياد الشغف بهذه الرياضة التي تحظى بالاهتمام يوماً بعد يوم خاصة في دولة الإمارات التي تحتضن مختلف الجنسيات من عشاق الكريكيت والراغبين أيضاً في ممارستها من خلال منافسات منتظمة داخل أفضل المرافق والمنشآت الرياضية في أبوظبي بما يؤكد على مكانتها وريادتها في توفير أسلوب حياة صحي للجميع».

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وينطلق موسم البطولات المجتمعية للكريكيت بالحدث الرئيسي، بطولة أبوظبي المجتمعية للكريكيت «تي 20» بمشاركة 28 فريقاً، في الفترة من 3 ديسمبر المقبل إلى 21 يناير 2022، وبإجمالي جوائز مالية قدرها 50 ألف درهم.

وتضم أجندة الفعاليات كأس الأمم من 28 يناير وحتى 25 فبراير من العام المقبل، وهي بطولة مكونة من 8 فرق من لاعبين يمثلون بلدانهم إلى جانب فريق يمثل أبوظبي، ودوري المدارس للكريكيت من 5 ـ 26 فبراير 2022، ويضم 10 مدارس من مدينتي أبوظبي والعين تتنافس على لقب البطولة الأولى من نوعها.

وفي أبريل من العام المقبل سيتم تنظيم بطولة أبوظبي الرمضانية للكريكيت في الفترة من 2 ـ 30 أبريل 2022، بمشاركة 24 فريقاً، في حين تقام في الفترة من 4 إلى 25 مارس المقبل بطولتا كأس السوبر «أبوظبي تي 10» للكريكيت للرجال والسيدات، في مبادرة هي الأولى من نوعها بتنظيم بطولة كريكيت للسيدات في أبوظبي بمشاركة 10 فرق.

ويختتم الموسم ببطولة سداسيات «السوبر 60» وهي بطولة مجتمعية مستحدثة في لعبة الكريكيت بـ6 لاعبين في كل فريق، مفتوحة للمشاركة للرجال والسيدات فوق 16 عاماً بمشاركة 60 فريقاً محلياً، حيث ستتاح الفرصة للتسجيل مجاناً للراغبين في المشاركة في هذه البطولة، التي تقام في الفترة من 6 مايو -17 يونيو 2022.

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