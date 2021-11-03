الهيئة العامة للرياضة تحتفل بيوم العلم بحضور كابتن الإمارات

المصدر: البيان

شاركت الهيئة العامة للرياضة، أبناء الإمارات احتفالاتهم بيوم العلم، وذلك من خلال تنظيم فعالية بهذه المناسبة أقيمت في مقر الهيئة بدبي بحضور ومشاركة جميع موظفي ومديري الهيئة تضمنت العديد من الفقرات التي تعبر عن الشعور بالفخر والانتماء لدولة الإمارات وتعكس الحرص على أن تبقى راية الاتحاد خفاقة بالعز في سماء الوطن.

وقد بدأ الاحتفال بمراسم رفع العلم وعزف النشيد الوطني، ومن ثم إلقاء الكلمات الرسمية التي تؤكد على أهمية هذه المناسبة ومكانتها في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها، كما تضمنت الاحتفالية أيضاً مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تم إعدادها خصيصاً لهذه المناسبة الوطنية المهمة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة أحمد عيسى أول قائد لمنتخب الإمارات لكرة القدم، وأول من قاد منتخب البلاد في كأس الخليج عام 1972، وكان أول من حمل علم الدولة في هذه البطولة الخليجية التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من الجماهير وصناع القرار على مستوى قطاع الرياضة في المنطقة.

وقال سعيد عبد الغفار حسين، أمين عام الهيئة العامة للرياضة: «يكتسب احتفالنا بيوم العلم لهذا العام أهمية خاصة نظراً لكونه يتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات، ونؤكد أن الهيئة العامة للرياضة ستواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في صناعة جيل المستقبل، من خلال توفير كافة المقومات التي تسهم في صناعة أبطال يرفعون علم الإمارات عالياً في كافة المحافل والمسابقات الرياضية والقارية».

وأضاف بقوله: «أرسى الآباء المؤسسون ركائز قوية لبناء دولة الاتحاد، واليوم تواصل قيادتنا الرشيدة العمل وفق رؤية ثاقبة هدفها تبوؤ الريادة في جميع المجالات، ونحن في قطاع الرياضة نحرص على إعداد جيل من الأبطال الواعدين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجاز لإعلاء اسم ومكانة الإمارات ورايتها الوطنية، والتأكيد على الحضور المبهر والمميز في جميع البطولات».

واختتم بقوله إن حضور ومشاركة نجم الإمارات الكبير أحمد عيسى، تعد إشارة رمزية تهدف إلى تكريم الرعيل الأول من رياضيي الإمارات، وأن وجودهم اليوم ومساهمتهم بما يمتلكون من خبرات سيكون لها بالغ الأثر في دعم المسيرة الرياضية.

سعيد حارب: رمز وحدتنا وقوتنا وسيادتنا

شارك مجلس دبي الرياضي باحتفال يوم العلم، في حي دبي للتصميم، وقام حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات، مدير عام هيئة دبي الرقمية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وهالة بدري مدير عام دبي للثقافة، وخديجة البستكي المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، ويونس آل ناصر مساعد المدير العام والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد جمعة السويدي مساعد أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم عزف السلام الوطني في مراسم رفع العلم وسط حضور حشد جماهيري كبير من العاملين بمنطقة حي دبي للتصميم توشحوا جميعاً بالأعلام ورددوا الأغاني الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

ويحتفل مجلس دبي الرياضي مع المؤسسات الوطنية في كل عام برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة ليشارك أبناء الوطن ومؤسساته في هذه المناسبة الغالية وفي توقيت واحد لأنه رمز عزة هذا الشعب وسر قوته ومصدر فخره واحترامه، وإشارة لتوحيد علم الدولة عبر أراضيها ومبانيها كافة.

ورفع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، كما هنأ شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة يوم العلم.

وقال حارب: «علم الدولة هو رمز وحدتنا وقوتنا وسيادتنا، واحتفالنا الوطني يوم 3 نوفمبر من كل عام، تأكيد على توحدنا وتلاحمنا خلف قيادتنا الرشيدة، وسيرنا على نهجها في تعزيز مكتسبات الوطن وترسيخ قيم المحبة والتسامح والسلام والتعايش الكريم، تحت راية هذا العلم الذي رفعه أبناء الوطن في ميادين الشرف والكرامة، وأوصلوه إلى محطة الفضاء الدولية، كما رفرف خفّاقاً في جميع ميادين الإنجازات والريادة».

وأضاف حارب: «تتزامن احتفالية هذا العام مع عام الخمسين الذي يمثل مرحلة مهمة في تاريخ وطننا كما تتزامن مع تنظيم إكسبو دبي 2020 الذي يجمع القادة والمبدعين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم في مختلف قطاعات الحياة وهي فرصة لهم للاطلاع على احتفالاتنا الوطنية بعلمنا الغالي».

العواني: يوم العلم.. يعكس وحدة شعب الإمارات

توجه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بأصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، وشعب الإمارات، بمناسبة يوم العلم.

وقال: «بفخر واعتزاز نحتفي بهذه المناسبة الوطنية التي تحمل وحدة شعب الإمارات في ولائه لقادته وحبه وانتمائه الخالد لوطنه حتى يبقى علم الدولة خفاقاً وشامخاً، في صورة إماراتية مشرقة، تعكس التكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات وقيادتهم، وتفيض بمشاعر الفخر والعزة الوطنية».

وأضاف: «يتزامن الاحتفاء بيوم العلم مع عام الخمسين، وهنا يفخر قطاع الرياضة بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمسيرته التي استطاعت أن تسجل النجاحات والأمجاد وأن يقف الرياضيون على منصات التتويج بكل جدارة بكل المحافل والبطولات القارية والعالمية، كما نجحت رياضة الإمارات بفضل هذا الدعم الكبير الذي تلقاه أن تكون وجهة رائدة في مجال تنظيم واستضافة البطولات والملتقيات الرياضية العالمية المهمة التي أسهمت بجعل الإمارات في طليعة دول العالم».

أسرة مليحة ترفع العلم

نظم نادي مليحة الثقافي الرياضي، احتفالية بيوم العلم الإماراتي، في حضور عبد الله سالم الكتبي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة المالية، ومنصور راشد الكتبي السكرتير الإداري ولاعبي وكوادر النادي.

وبعد مراسم رفع العلم، تقدم عبدالله سالم الكتبي، باسم أسرة نادي مليحة، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية التي ترسخ معاني الولاء والانتماء لهذا البلد الغالي على قلوب الجميع.

يوسف البطران: يوم العلم.. مشهد وطني رائع

احتفل نادي الإمارات الثقافي الرياضي، برفع علم الدولة بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، حفظه الله، رئاسة الدولة، وتنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، برفع العلم في احتفالية حضرها منصور حسين إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعدد من منتسبي شرطة رأس الخيمة يتقدمهم النقيب راشد إبراهيم وعضوات فريق سفيرات النادي، وبحضور الأجهزة الإدارية والفنية والموظفين بالنادي مشاركة مع احتفالات الدولة بهذه المناسبة الغالية، وجاءت الاحتفالية بيوم العلم برفع المسؤولين علم الدولة على السارية وسط النادي بالتزامن مع عزف النشيد الوطني.

وتقدم يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة النادي، نيابة عن جميع الأعضاء بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً له موفور الصحة والعافية وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة.

وأضاف يوسف البطران أن احتفالات الدولة بيوم العلم تعكس مشهداً وطنياً رائعاً يعبر عن لحظة تاريخية مشرفة يحق لنا من خلالها أن نعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بدولتنا وقيادتنا الرشيدة، ونجدد لهم الولاء في هذه المناسبة والمناسبات الوطنية الأخرى، ومشهد الاحتفال في نادي الإمارات يجسد قيمة الوفاء للوطن ويؤكد دور النادي في التفاعل مع الأحداث الوطنية التي تستحق التقدير والاحترام.

حسن المزروعي: يوم العلم.. مناسبة الفخر والانتماء

هنأ حسن المزروعي، أمين عام اتحاد الإمارات للقوس والسهم، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة يوم العلم، التي تبعث فينا مشاعر الفخر والانتماء لهذا الوطن العظيم والغالي، وتذكرنا بالقيم التي ترتبط بهذا العلم الذي نرى فيه ألوان العزة والشموخ، وقال: نعاهد قيادتنا أن نبقى دائماً نرفعه عالياً ليبقى شامخاً، عبر الإخلاص بالعمل في جميع المجالات من أجل مواصلة مسيرة الريادة والتفوق الإماراتية.

وأكد المزروعي، تجديد الولاء لقائد المسيرة، حيث تتزامن هذه المناسبة مع الاحتفال بيوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.

وقال: بالتأكيد على أن اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وجميع المنتمين للقطاع الرياضي، يضعون دائماً نصب أعينهم خدمة الوطن ورفع العلم في أكبر المحافل وأعلى منصات التتويج بوصفه الشرف الأعظم لجميع أبنائه.

عزة بنت سليمان: العلم رمز الشموخ والفخر

أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، أهمية الالتفاف حول علم الإمارات العربية المتحدة رمز العزة والشموخ في كل المناسبات والأحداث والأوقات، لاسيما التي تتجلى فيها أسمى معاني الانتماء والعطاء لوطن الإمارات الذي احتضن أبناءه وبناته ومنحهم كافة سبل النجاح والتميز والازدهار.

أضافت أن العلم مصدر الفخر والإلهام ومنه نستمد قوتنا ونعزز ونرسخ قيمنا ومبادئنا السامية، عندما نجدد العهد والولاء في ذات الموعد من كل عام، الذي يصادف تاريخ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد، ليلتف الجميع حول راية الوطن معبرين عن مدى حبهم وتقديرهم للإمارات وقيادتها الرشيدة.

جاء ذلك بمناسبة رفع علم الإمارات صباح أمس على مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بقرية الأعمال في دبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تزامناً مع احتفالات يوم العلم بحضور لفيف من الشخصيات العامة والرياضية، التي حرصت على المشاركة والتواجد في هذا الحدث الوطني البهيج.

وأشارت بنت سليمان إلى أن العلم بما يمثله من قيمة وطنية ورمز فريد لأبناء الوطن في كل القطاعات يعد نبراساً وعلامة مضيئة نستنير بها لتحقيق الأهداف المنشودة، معبرة عن فخرها واعتزازها بدور اللجنة الأولمبية الوطنية في تمثيل الوطن بكافة المحافل على كل المستويات، إذ يتم رؤية العلم مرفوعاً شامخاً أمام العالم بأكمله سواءً على منصات التتويج أو خلال طابور حملة أعلام الدول في مراسم افتتاح وختام الاستحقاقات المختلفة.

حضر فعاليات رفع العلم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للغولف، واللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وهامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للألعاب الجليدية.

(دبي البحري) يحتفل بالعلم مع (دبي هاربر)

شهدت واجهة (دبي هاربر) أول وجهة متكاملة لليخوت في منطقة الشرق الأوسط احتفالية مميزة لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومرسى (دي مارين) بيوم العلم أمس الأربعاء، تزامناً مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم، وذلك استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتمد هذا اليوم مناسبة وطنية سنوية.

الاحتفال الذي ازدان بأعلام الدولة وشعارات المؤسستين، إضافة إلى أعلام النادي وزوارق (اسياد البحار) فريق الفيكتوري، جسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان، بعزيمة المؤسسين الأوائل الذين تجاوزت رؤيتهم وبصيرتهم الحاضر لتلامس آفاق المستقبل.

حضر الاحتفال وقام برفع العلم كل من، محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وواين شيبرد المدير العام لمرسى دي مارين وجمال الفلاسي مدير إدارة الواجهة البحرية في دبي هاربر إلى جانب مديري الإدارات والموظفين والعاملين في المؤسستين.

وقال محمد عبدالله حارب، إن الاحتفال بـ«يوم العلم» يمثل تجديداً للولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها أعلى المؤسسات الحكومية والوطنية وفوق كل البيوت، تأكيداً على الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.

وقال إن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درج كل عام على الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، متنقلاً في العديد من المواقع داخل إمارة دبي، حيث جاءت الاحتفالية هذه المرة متميزة بمشاركة إدارة مشروع دبي هاربر داخل مقرها الكائن في دبي.

عيسى الحزامي: يوم تتجسد فيه أسمى معاني الانتماء

شارك مجلس الشارقة الرياضي في احتفالات الدولة بمناسبة يوم العلم، حيث تم رفع علم الدولة بالتزامن مع عزف النشيد الوطني.

وبهذه المناسبة، قال عيسى هلال الحزامي، رئيس المجلس: تتجسد في هذا اليوم أسمى معاني الانتماء بين أبناء الوطن والفخر به ومكانته السامية بين الأمم، حيث يحتل العلم مرتبة رفيعة، ويعد رمزاً من رموز الوحدة، وفي هذه اللحظة من كل عام نجدد العهد والعزم للحفاظ على ما حققته دولتنا من إنجازات عظيمة في المجالات كافة، والتي أصبحت بها مثلاً يحتذى به بين نخبة دول العالم المتقدم، وللمناسبة هذا العام اعتبار فوق العادة لتزامنها مع احتفالات الدولة بالعام الخمسين لتأسيسها، خالص الدعاء بدوام التطور والنماء والرخاء، وكل الحب والولاء لدولتنا الحبيبة الإمارات.

وقال عبد الملك جاني، نائب رئيس المجلس: يمثل يوم العلم مناسبة وطنية كبيرة لأبناء الوطن، حيث يرمز إلى الانتماء والهوية الوطنية والحب والولاء لوطننا الغالي وتجديداً للعهد على الولاء للقيادة الرشيدة، كما أن الاحتفال بيوم العلم يرمز إلى التلاحم الوطني والحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي قادت الدولة إلى أن تكون مثالاً في التقدم والازدهار والنماء على كافة المستويات.

عهد

وأضاف: نجدد العهد على مواصلة الإخلاص والعطاء لدولتنا الغالية والمضي في طريق الإنجازات لمستقبل أكثر إشراقاً، حيث نفتخر بما وصل إليه الوطن من مكانة رفيعة، حيث نعبر في مثل هذا اليوم من كل عام عن الاعتزاز بهويتنا الوطنية ليظل العلم عالياً خفاقاً يرمز إلى رفعة الدولة.

من جانبه، صرح سعيد علي العاجل، بأن الاحتفال بيوم العلم يبعث الفخر والاعتزاز؛ لذا يحرص المجلس على إحياء هذه المناسبة سنوياً، لتعزيز واحدة من أهم القيم الوطنية التي غرستها القيادة الحكيمة، وأضاف بأن مراسم الاحتفالات أشعرت الجميع برمز وحدة الوطن وتلاحم شعب الإمارات تحت راية واحدة، لتجديد الحب والولاء للقيادة الرشيدة والسير على نهج القادة المؤسسين، مؤكداً أنها مناسبة تستحضر الإنجازات التي حققتها وتحققها الدولة في كل المجالات، مما وضعها في الواجهة بين أهم دول العال

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