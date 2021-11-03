90 لاعباً من 31 دولة يتنافسون في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف بدبي

المصدر: وام

إفتتح لاعب منتخبنا الوطني للجولف أحمد سكيك مشواره بتحقيق ضربتين تحت المعدل بمجموع 69 ضربة في منافسات النسخة الثانية عشر من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف للهواة التي انطلقت اليوم الأربعاء في نادي خور دبي للجولف واليخوت بدبي، والتي يتنافس فيها 90 لاعباً من 31 دولة حتى يوم السبت المقبل، وسط صراع قوي اتنتزاع بطاقات الدعوة للمشاركة في بطولة الأساتذة للمحترفين الأمريكية الأكبر في العالم، وبطولة بريطانيا المفتوحة العريقة بنسختها الـ 150 في العام المقبل.

وسدد لاعب منتخبنا الوطني أحمد سكيك ضربة البداية بعدما أوقعته القرعة في المجموعة الصباحية الأولى، وهو الذي قدم مستويات قوية فيها في مستهل مشواره بعدما حقق في الجولة الأولى، ضربتين تحت المعدل بمجموع 69 ضربة، مما يعزز من ثقته قبل إكمال المشوار.

ويشارك بالبطولة من الامارات اللاعبان خالد يوسف، وخليفة المسعود، وراشد العمادي، في حين سيمثل الهند النجم أركيش بهاتيا المقيم في الإمارات.

وشهد انطلاق المنافسات معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، وعادل الزرعوني نائب رئيس اتحاد الجولف ونائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، واللواء /م/ عبدالله الهاشمي عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

كما يتواجد وفد رفيع المستوى في البطولة، يضم رؤوساء الأساتذة للمحترفين الأمريكية، وهم: فريد ريدلي، وبات باتل وويل جونز، وممثلي النادي الملكي البريطاني "أر أند إيه"، وهم: إيان باتينسون رئيس النادي، وبيتر فورستر كابتن النادي، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف.

ورحب معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، بالمشاركين والضيوف على أرض دولة الإمارات، أرض الخير والعطاء، ووجه التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب مع تزامن انطلاق هذه البطولة مع الاحتفال بمناسبة "يوم العلم"، وهو ما أضاف المزيد من الأهمية للحدث الذي يقام للمرة الأولى في دولة عربية، وهو الامر المعتاد في الإمارات من حيث الريادة دائماً كعلامة مميزة، والتطلع دائماً لقطع خطوات التطوير نحو الأمام.

واعتبر القاسمى أن إقامة بطولة الرجال في دبي حاليا، وانطلاق منافسات السيدات في أبوظبي الأسبوع المقبل، تضع اتحاد الإمارات للجولف أمام أيام حافلة لبطولتين من شأنهما أن تساهما في صياغة مستقبل هذه الرياضة في المنطقة والقارة من خلال ربط جسور التعاون الرسمية مع اثتنين من أكبر المنظمات في العالم برياضة الجولف متمثلة ببطولة الأساتذة للمحترفين الأمريكية والنادي الملكي البريطاني "أر أند إيه".

وقامت اللجنة المنظمة بتطبيق نظام الفقاعة في البطولة، من خلال منح تصاريح دخول للمعتمدين فقط من الوفود واللاعبين وممثلي وسائل الإعلام ومختلف اللجان الأخرى، عبر تطبيق آلية التأكد من الحصول على تطعيم فيروس كورونا المستجد، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية، وذلك لضمان سلامة جميع المشاركين من مختلف الدول وفق أعلى معايير الصحة والسلامة المطبقة في دولة الإمارات.

من ناحيته اعتبر أحمد سكيك لاعب منتخبنا الوطني، أن بدايته الإيجابية في الجولة الأولى، لن تجعله يسترخي في قادم المنافسات، ولكنها ستزيده إصراراً على تقديم الأفضل، وقال: "شعرت بالراحة بحكم لعبي في هذا النادي ، الأجواء ليست غريبة علي هنا، بدأت منذ الجولة الأولى وحتى الأخيرة بنفس العزيمة، وأحاول الاسترخاء من أجل العودة للجولة الثانية والتركيز في كل ضربة وحفرة أخوضها دون تفكير بما حصل سابقاً أو سيحصل لاحقاً.

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