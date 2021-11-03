مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية يحتفي بيوم العلم

المصدر: الفجيرة : البيان الرياضي

ضمن احتفالات الدولة (بيوم العلم) نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية بمقره صباح اليوم احتفالية رائعة بهذه المناسبة ، وقام عبدالعزيز أحمد بوهندي مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية برفع علم الدولة أمام مكتب الهيئة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استجابة للحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه الله - الاحتفال بيوم العلم، واقتصر الحضور جميع موظفي المكتب مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية .

وأكد عبد العزيز بوهندي أن يوم العلم هو يوم الفخر والاعتزاز براية دولة الاتحاد التي مر على تأسيسها 50 عاماً من العطاء والتطور والازدهار. ويتميز هذا العام بحلة استثنائية شامخة تزامناً مع احتفال الدولة باليوبيل الذهبي من الإنجازات التي رسخت مكانة الامارات على الخريطة العالمية. وبهذه المناسبة نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة ودعوة للوحدة والتلاحم بين أبناء دولة الإمارات والمقيمين على أرضها تحت راية العلم. ، ونوه الى مناسبة رفع العلم تظل من المناسبات الوطنية الراسخة في الاذهان حتى يظل هذا الوطن منارة يستضاء بها و تزداد تقدماً وحضارة لا تعرف الحدود ، كما أشار بوهندي إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يعد واجباً وطنياً يساهم على رفع المسؤولية والعطاء بين أبناء الوطن داعين الله عز وجل أن يديم الأمن و الامان والازدهار على دولتنا الغالية وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز