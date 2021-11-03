93 فعالية لشرطة دبي في «تحدي اللياقة»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

كشف العميد خالد شهيل، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، عن إطلاق شرطة دبي 93 فعالية رياضية تزامناً مع تحدي دبي للياقة 2021، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عام 2017 لأول مرة، سعياً لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة صحي بين السكان في إمارة دبي.

وأكد العميد خالد شهيل أن شرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تحرص على دعم وتعزيز توجهات الحكومة في صورة مبادرات وبرامج وأنشطة، لافتاً إلى الإقبال الكبير الذي شهدته أولى فعالياتهم وأنشطتهم من مختلف فئات المجتمع، مع ضمان سلامة كل المشاركين، واتباع إرشادات الصحة والسلامة المتعلقة بـ«كوفيد 19».

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