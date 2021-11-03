نجوم آسيا للغولف في برج خليفة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

خصص اللاعبون المشاركون في بطولة آسيا والمحيط الهادئ لهواة الغولف بعض الوقت بعيداً عن استعداداتهم للبطولة لإجراء جولة في منطقة برج خليفة ووسط مدينة دبي والتعرف إلى أبرز المعالم التي تُميّز الوجهتين.

وتنطلق الدورة الثانية عشرة من البطولة في نادي خور دبي للغولف واليخوت غداً وتستمر حتى 6 نوفمبر الجاري، وتشهد مشاركة أبرز لاعبي الغولف الهواة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث وصل عددهم لأكثر من 90 لاعباً يمثلون 31 دولة، ويتواجد نخبة من اللاعبين العرب، لحجز مكانهم في بطولة الأساتذة 2022 بنادي أوغوستا، والنسخة الـ 150 من بطولة سانت أندروز المفتوحة العام المقبل، اللتين تُعدان من أهمّ الفعاليات على أجندة الغولف العالمية.

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