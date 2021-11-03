الفجيرة تنظم كأس غرب آسيا لتنس الشباب

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

ينظم نادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي منافسات بطولة كأس غرب آسيا لتنس الشباب، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 13 نوفمبر الحالي، تحت إشراف اتحاد الإمارات للتنس، ويشارك في المنافسات 110 لاعبين ولاعبات من فئة الشباب من مختلف الدول، ويشترك في البطولة 3 لاعبين، هم عبد الله عدنان المرزوقي وعبد الله إسحاق المرزوقي وعمر أحمدي، ويشرف على البطولة تحكيمياً الحكم العام محسن خودا برست من إيران إلى جانب طاقم محكمي التنس في الإمارات. من جهته، أكد صلاح الحمد مدير عام نادي الفجيرة للتنس والمنسق العام للجنة المنظمة للبطولة جاهزية ملاعب النادي الكاملة لاستقبال هذا الحدث الآسيوي المهم.

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