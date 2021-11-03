«عربية البلياردو والسنوكر» تنطلق في دبي اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تبدأ في دبي اليوم فعاليات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر وتستمر حتى العاشر من الشهر الحالي بمشاركة 14 دولة، هي: الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، والمغرب.

ويشارك منتخبنا الوطني في مسابقتي البلياردو والسنوكر بـ 24 لاعباً ، حيث ضمت قائمة منتخب السنوكر 12 لاعباً هم: محمد شهاب، محمد الجوكر، خالد الكمالي، عبد الرحمن الشامسي، بدر عبيد، عيسى الهندي، عيسى السيد، يحيى السويدي، أحمد شهاب، محمد الشامسي، سهيل الزعابي، سيف الزعابي.

وضمت قائمة منتخبنا للبلياردو 12 لاعباً أيضاً هم: صلاح الريماوي، صلاح العوضي، أمين فكري، طلال البلوشي، محمد الحوسني، خالد الزرعوني، خالد المرزوقي، عبد الله الحوسني، محمد خالد الحمادي، عبد الله خالد الحمادي، حميد جابر، عبد الله الجسمي.

تأكيد

وأكد خالد الخيلي مدير البطولة على أن الحدث العربي يعتبر أول البطولات التي تقام بعد تجاوز العالم جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر، وجه بتوفير كل المتطلبات لإنجاح الحدث، وقال الخيلي إن البطولة ستقام بالنسبة للسنوكر بصالة الاتحاد في القوز فيما تقام منافسات البلياردو في صالة «أي زون».

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