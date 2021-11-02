«مبادلة للتنس» تعيد دومينيك ثيم إلى الملاعب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت شركة فلاش للترفيه، الجهة المُنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، عن عودة اللاعب دومينيك ثيم، المصنف الثاني عشر عالمياً، إلى منافسات التنس من خلال مشاركته في الدورة الثالثة عشرة من البطولة، التي تستقبل الحضور بطاقةٍ استيعابية كاملة في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بين 16 و18 ديسمبر.

ويشارك ثيم في البطولة إلى جانب مجموعة من نجوم اللعبة تضم المصنف الثامن عالمياً كاسبر رود، والمصنف 19 عالمياً دينيس شابوفالوف، واللاعبة الفائزة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس إيما رادوكانو، وبطلة منافسات التنس الفردية للسيدات في أولمبياد طوكيو بيلندا بنشيتش، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين نجوم آخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً. وينضم دومينيك ثيم لمنافسات البطولة حاملاً بجعبته أربعة ألقاب بطولات جراند سلام، والتي اكتسب بفضلها شعبية واسعة في المنطقة بعد مشاركته في البطولة عامي 2017 و2018.

وقال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «سررنا بقرار دومينيك ثيم بالعودة إلى منافسات التنس من خلال بطولة مبادلة العالمية للتنس، حيث ستشكل مشاركته إضافة قيّمة إلى البطولة بفضل مهارته الكبيرة التي لا تخفى على أحد، ولاسيما على جمهور بطولتنا الدائمين والمتابعين. وتبرهن البطولة مرة أخرى على مكانة أبوظبي بصفتها وجهة رائدة تتيح فرصة مميزة لأفضل مواهب التنس حول العالم لصقل مهاراتهم أمام كبار المنافسين استعداداً لانطلاق الموسم الجديد».

ومن جهته قال ثيم عن عودته للتدريب بعد تعافيه من إصابة رسغ تعرض لها في يونيو: «انتظرت الفرصة المناسبة للعودة إلى الملاعب، واخترت بطولة مبادلة العالمية للتنس لأنها تقدم الأجواء المثالية للعودة ومواجهة أفضل اللاعبين في العالم».

ويحتلّ ثيم المركز الثاني في التصنيف التاريخي للاعبي التنس النمساويين بعد وصوله للمركز الثالث في التصنيف العالمي، كما أصبح اللاعب الأول من مواليد التسعينات الذي يفوز ببطولة جراند سلام بعد تحقيقه لقب بطولة أمريكا المفتوحة عام 2020.

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