محمد المر: «أبوظبي لألعاب القوى» إضافة لاستراتيجية التطور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، الجهود الحثيثة التي يضطلع بها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في دعم الحركة الرياضية والحرص على المخرجات الرامية لاستدامة التطور الرياضي.

وقال إن قرار سموه بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية من بينها نادي أبوظبي لألعاب القوى، يمثل خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز الجهود الداعمة لبلوغ الغايات المنشودة، وتحقيق النتائج المرجوة لمتابعة رحلة البناء والاستثمار في العقول البشرية وصقل المهارات وتنمية القدرات.

وأوضح أن القيادة الرشيدة للدولة تسعى لتطبيق أفضل الممارسات التي تتماشى مع الطموحات الوطنية، لبناء منظومة عمل متطورة في المجال الرياضي تؤسس لواقع أفضل لتحقيق المصلحة العامة، وحصد الإنجازات والتميز الرياضي والازدهار والنماء تتويجاً لهذه الجهود، والتي من شأنها أن تقود الرياضة في الدولة إلى أفضل النتائج على كافة الصعد.

وأعلن الدكتور المر، أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، على أهبة الاستعداد للتعاون المطلق مع النادي الجديد لألعاب القوى في إمارة أبوظبي وعلى مستوى جميع الأندية في أنحاء الدولة، لأن استراتيجيته تهدف لتوسيع رقعة المشاركة واكتشاف المواهب ورعايتها وصقلها وتهيئة الأجواء التي تؤدي إلى الواقع المطلوب حتى تمثل المحصلة نقلة نوعية في خطط التطور لتحقيق المصلحة العامة للرياضة في الدولة.

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