3 حكام إماراتيين يشاركون في إدارة مونديال بناء الأجسام ببرشلونة

المصدر: وام

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن مشاركة ثلاثة حكام دوليين إماراتيين للمشاركة في بطولة العالم التي ستنطلق بعد غد في برشلونة وهم كل من الدوليين وليد عبد الكريم محمد سعيد، ومحمد سالم عيسى، وجاسم اشكناني، وذلك في إنجاز دولي جديد يضاف لاسرة الرياضة الاماراتية.

وتعتبر مشاركة الثلاثي الدولي الحالية هي الثالثة لهم في بطولات العالم ببناء الاجسام.

و قال فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنة الحكام، ان تواجد ثلاثة حكام إماراتيين في هذا المحفل العالمي يعد انجازا مهما، يضاف إلى رصيد إنجازات أسرة اللعبة في مختلف الجوانب، وان توجيهات الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بضرورة تطوير حكام اللعبة وصقلهم في البطولات الدولية ساهم بشكل فاعل في ترشيح الحكام الثلاثة ليصلوا إلى المكانة العالمية.

بدوره قال الحكم الدولي وليد عبد الكريم محمد سعيد: فخور بمشاركتي في بطولة العالم واتطلع لتمثيل الإمارات بأفضل صورة وبما يعكس مكانة الرياضة الإماراتية والمشاركة للاحتكاك مع خبراء التحكيم العالميين واكتساب الخبرة، وأشكر أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في دبي لدعم مشاركتي الحالية في المحفل الدولي.

ومن جانبه قال الحكم الدولي جاسم اشكناني: اثبت الحكم الدولي الاماراتي تميزه في جميع الرياضات، ومشاركتنا في بطولة العالم نقلة نوعية مميزة تضاف لنجاحات بناء الاجسام الاماراتية.

كما أكد الحكم الدولي محمد سالم عيسى ان الدورات التدريبية التي نظمتها لجنة الحكام وورش العمل ساهمت في تطوير الحكم الإماراتي وجعله ملما بالقوانين وتحديثاتها، واعتز بمشاركتي مع زملائي الحكام في بطولة العالم، وأشكر اتحاد اللعبة ورئيس لجنة الحكام فيصل الزعابي للجهود التي ساهمت بتواجدنا في هذا المونديال العالمي.

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