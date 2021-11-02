الجودو يعتمد قائمة المنتخب الوطني

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

اعتمد اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة أبوظبي الخمسين غراند سلام للجودو لعام 2021، قائمة منتخبنا الوطني للجودو المشارك في البطولة، التي ينظمها الاتحاد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 26 - 28 نوفمبر الجاري . وضمت قائمة منتخبنا الوطني الشاب 6 لاعبين صاعدين.

وثمن محمد بن ثعلوب المشاركة الشابة، التي تمثل نقلة في مشوار منتخبنا بعد النتائج الإيجابية خلال الفترات الماضية .

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