«كأس دبي للبادل تنس» تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم كأس دبي للبادل تنس، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي ضمن أجندة تحدي دبي للياقة، وتستمر ثلاثة أيام، ويشارك في البطولة ثمانية فرق، كل فريق مكون من لاعبَين، ويشارك في ثلاث مباريات، ويتأهل الفائزون إلى الدور نصف النهائي غداً، قبل الوصول إلى المباريات النهائية بعد غدٍ.

وأكد أحمد حمادة، الشريك المؤسس لكأس دبي للبادل تنس: «نستعرض أمام العالم الإمكانات الاستثنائية لدبي من خلال استضافة الدورة الافتتاحية من كأس دبي للبادل تنس ضمن بيئة آمنة وصحية. ويشارك في مباريات البطولة الاستعراضية نخبة من لاعبي الصف الأول العالميين، وقد حرصنا على تنظيم منافسات تناسب مختلف مهارات جميع عشاق اللعبة».

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وقال علي العارف، المؤسس والعضو المنتدب لأكاديمية البادل تنس العالمية: «يسعدنا الانضمام إلى كأس دبي للبادل تنس في دورته الافتتاحية، باعتبارنا جهة مستضيفة للمنافسات العامة ومشارِكة في تصميم الملعب الذي تم بناؤه خصيصاً لهذه المباريات الاستعراضية. كما نتطلع إلى تنمية هذه الرياضة في المستقبل».

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