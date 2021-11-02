قرعة «الألعاب الخليجية» 14 نوفمبر

المصدر: (الكويت – أحمد عبد اللطيف)

قررت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، إجراء قرعة الألعاب الجماعية للدورة 14 الجاري، وتستضيف الكويت المنافسات من 9 إلى 19 يناير المقبل، واعتمدت اللجنة إقامة المنافسات في 15 لعبة، هي كرة القدم، اليد، الطائرة، السلة والسباحة، ألعاب القوى، الكاراتيه، الجودو، المبارزة، الرماية ، التنس الأرضي، الدراجات الهوائية، هوكي الجليد، كرة الطاولة، ورياضة الألعاب الإلكترونية.

واعتمدت اللجنة الملاعب والصالات التي ستقام عليها التدريبات والمنافسات، وأماكن إقامة الوفود، وحددت مهام اللجان العاملة، ووضع خطة عمل للتجهيز للحدث الكبير، من خلال اللجان الرياضية والأمنية والصحية والعلاقات، وتقرر تكليف الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بإجراءات كشف المنشطات لجميع المسابقات.

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