الإمارات تفوز برئاسة «اليونسكو للقضاء على المنشطات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

فازت الدكتورة ريمة الحوسني مرشحة الإمارات، برئاسة لجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة التابعة لمنظمة «اليونسكو»، لدورة جديدة «2022 - 2023»، وهي أول امرأة تتولى المنصب منذ تأسيس الصندوق عام 2008، وجاء تجديد الثقة في الإمارات، بعد النجاحات بالدورة الماضية،والتي شهدت عقد اجتماع الصندوق خارج مقره، لأول مرة، واستضافته دبي، وأكدت الدكتورة ريمة الحوسني أن تجديد الثقة بالإمارات، يؤكد مكانة الدولة عالمياً، وقالت: المرأة الإماراتية نموذج رائع في تقلد المناصب الرفيعة عالمياً بفضل دعم القيادة الرشيدة.

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