تعاون بين «دبي للمهرجانات» و«جي إم جي»

المصدر: دبي - وام

وقعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اتفاقية مع «جي إم جي» المتخصصة في قطاعات الرياضة والصحة والأغذية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما في مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية في المدينة خلال «تحدي دبي للياقة» بهدف ترسيخ مكانة دبي وجهة رياضية رائدة على مستوى العالم، وتم توقيع الاتفاقية بالتزامن مع انطلاق الدورة الخامسة من مبادرة التحدي التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وتمتد الشراكة الاستراتيجية ثلاث سنوات .

وقع الاتفاقية في مقر دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومحمد باقر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «جي إم جي»، وقال أحمد الخاجة: «شراكتنا مع جي إم جي تؤكد التزامنا المستمر دعم رؤية قيادتنا الحكيمة في تعزيز مكانة دبي أكثر المدن نشاطاً وابتكاراً في العالم ويتزامن هذا التعاون مع انطلاق الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة ».

وأضاف: نتطلع للتعاون على تنظيم الدورة الثالثة من «تحدي دبي للجري» المتوقع له استقطاب آلاف المشاركين الذين سيحولون شارع الشيخ زايد إلى مضمار كبير للجري.

وأكد محمد باقر أن الشراكة الاستراتيجية تؤكد التزام «جي إم جي» الراسخ تجاه رؤية الإمارات لبناء مجتمع أكثر صحة وعافية .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز