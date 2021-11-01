«الزعيم العيناوي» يثمن جهود شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

التقى العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين، وفداً من شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، في حضور العقيد فهد بن برَّاك الظاهري نائب المدير لشؤون مراكز الشرطة، والعقيد محمد حمدان المنظري نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات، وعدد من الضباط بالمديرية.

ورحب مدير مديرية شرطة العين بالوفد، معرباً عن تقديره لإدارة النادي التي تحرص دائماً على تعزيز ثقافة التواصل مع كافة المؤسسات داخل وخارج المدينة، مؤكداً التزام المديرية بتعزيز التواصل مع جميع الهيئات والمؤسسات لتقديم أفضل الخدمات لمجتمع مدينة العين من مواطنين ومقيمين وزائرين.

في المقابل، أشاد الدكتور مطر الدرمكي بالدور المهم الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات المجتمعية والإرشادية خلال جائحة «كورونا»، كجزء لا يتجزأ من خط الدفاع الأول، الأمر الذي يبعث على الفخر والاعتزاز.

وأضاف إن الزيارة تأتي لرد التحية والشكر للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إحدى أبرز المؤسسات الحكومية الرائدة في التميز والتفوق والإبداع والتي ظلت تعمل بمهنية واحترافية عالية من أجل مجتمع آمن ومستقر، مما أسهم في خفض الجريمة وعزز من مفاهيم العدالة بأسلوب رائع.

وأكد جاهزية نادي العين للتعاون والمشاركة الفاعلة في كافة المبادرات التي تتبناها القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومديرية شرطة العين لخدمة أفراد مجتمع المدينة من مواطنين ومقيمين وزائري دار الزين.

في ختام الزيارة تبادل الدكتور مطر الدرمكي، والعميد جمعة سالم الكعبي، الدروع التذكارية، وضم وفد العين، سالم الجنيبي عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وعبدالله علي مشرف الفريق الأول لكرة القدم، وخلفان الشامسي المدير الرياضي لشركة كرة القدم، ولاعبي الفريق الأول «الدولي» التونسي ياسين مرياح، ومحمد عباس، وكرستيان جوانكا، الذين حرصوا بدورهم على إهداء مدير مديرية الشرطة والضباط وضباط الصف والأفراد قميص نادي العين الرسمي الذي حمل توقيع جميع لاعبي الفريق الأول، تعبيراً عن خالص شكرهم وتقديرهم.

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