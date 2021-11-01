سالم القاسمي: انطلاقة جديدة للألعاب الأولمبية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- وام

ثمن المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة قرار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضة الأولمبية بأبوظبي، وفي مقدمتها نادي أبوظبي للمبارزة، بالإضافة إلى أندية أبوظبي للألعاب القوى، نادي أبوظبي لرفع الأثقال، نادي أبوظبي للقوس والسهم، نادي أبوظبي للرياضات المائية، نادي أبوظبي لكرة المضرب، ورفع الشيخ سالم بن سلطان القاسم أسمى أيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه اللامحدود للرياضة الإماراتية، والتي ما كانت تحقق إنجازاتها إلا بفضل توجيهات سموه الرشيدة.

ووجه رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة شكره وامتنانه إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، الذي يشهد المجلس في عهده طفرة نوعية طالت جميع الألعاب وأشاد القاسمي بالمتابعة التي تحظى بها الرياضة بأبوظبي من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مشيراً إلى أن القرار أثلج صدور كل الرياضيين للألعاب الأولمبية التي شملها القرار كونه يعد بداية انطلاق مرحلة جديدة لهذه الألعاب الأولمبية بإمارة أبوظبي، وقال: هذه الأندية ستعزز من مكتسبات الرياضة الإماراتية وستعمل على استقطاب الأجيال الجديدة من أبنائنا وبناتنا وتوفير بيئة جذابة لهم لممارسة الألعاب واكتشاف المواهب وتنميتها وصقلها لإعداد أجيال جديدة من الرياضيين أبناء الوطن، قادرين على رفع علم الدولة في كل المحافل الرياضية الدولية.

وعبر الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته الغامرة بأن تكون المبارزة حاضرة وبقوة، وفي طليعة الأندية الجديدة، مؤكداً أن اتحاد الإمارات للمبارزة لن يدخر وسعاً في سبيل تقديم كل أنواع الدعم للنادي الجديد، ليكون صرحاً رياضياً يشار له بالبنان للعبة بالعاصمة الحبيبة أبوظبي.

دعم

وتقدم الدكتور سعيد الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، بالشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على قرار إنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية في أبوظبي منها نادٍ للقوس والسهم، مؤكداً أن القرار نابع من الرؤية الحكيمة والشاملة للقيادة الرشيدة، ودعمها اللامحدود للقطاع الرياضي وأبناء الدولة في شتى المجالات والقطاعات والسعي لتوفير جميع سبل النجاح لهم، للارتقاء والتفوق وإعلاء راية الوطن في أكبر وأهم المحافل.

وأكد الكعبي أن القرار يرسخ نهجاً وآفاقاً جديدة للحركة الأولمبية الإماراتية، من خلال التوجه الصحيح نحو الألعاب الفردية باعتبارها الاستثمار الأنسب من أجل حصد الميداليات الأولمبية، حيث تحققت جميع الميداليات العربية عموماً، وليس الإماراتية فقط طوال تاريخ المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية بواسطة الألعاب الفردية، وأن هذا النهج والتخصص، الذي سيسر القرار عليه سيسهم بلا شك في إعداد أبطال المستقبل بصورة مثالية، تعم الفائدة فيها على الدولة بأكملها.

وأكد الكعبي تسخير اتحاد القوس والسهم، جميع إمكاناته وخبراته في خدمة هذه الأندية، وهو ما يقوم به الاتحاد حالياً مع جميع الأندية التي نقف معها على المسافة نفسها، ونحرص على مساندتها من أجل تحقيق المصلحة العامة وهو النهوض برياضة القوس والسهم الأولمبية.

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