أكاديمية شرطة دبي تناقش تطوير منظومة التدريب الرياضي الداخلية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ترأس اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، اجتماعاً لمناقشة تطوير منظومة التدريب الرياضي في الأكاديمية، بحضور العميد خالد علي شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد علي خلفان المنصوري، والعقيد سلطان علي خميس الشامسي مدير إدارة التدريب التخصصي، وعدد من الضباط من الأكاديمية وإسعاد المجتمع.

واستعرض الاجتماع، خطط تطوير المنظومة الرياضية في الأكاديمية، بمختلف عناصرها، إلى جانب تحليل الوضع الحالي والمستقبلي، والرياضات الشرطية الأساسية والمساندة لها، التي تعد جزءاً أساسياً من مهام عمل رجل الشرطة، بهدف تخريج كوادر من الضباط المرشحين والمرشحات، ممن يمتلكون مهارات عالية في مختلف الرياضات، التي تعزز من لياقتهم البدنية ومهارات الدفاع عن النفس، التي تتطلبها شخصية رجل الشرطة، وكذلك التنقيب عن المواهب، واكتشاف العناصر الجيدة التي تدعم فرق ومنتخبات شرطة دبي الرياضية، والمنتخبات الوطنية، بما يرتقي إلى مستوى رؤى وتطلعات القيادة العليا لشرطة دبي.

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