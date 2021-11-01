مدينة دبي الطبية تطلق مركزاً للياقة البدنية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشفت مدينة دبي الطبية، المنطقة الحرة الرائدة والمتخصصة في مجال الرعاية والرفاهية الصحية بدبي، عن إطلاق مركز رياضي مؤقت للياقة البدنية والعافية، في منطقة عود ميثاء، حيث يهدف المركز الجديد لتشجيع سكان دبي وزوارها على ممارسة النشاط الرياضي، بالتزامن مع إطلاق برنامج تحدي دبي للياقة الذي يستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

يفتح المركز أبوابه يومياً من الساعة 6 صباحاً حتى 10 صباحاً في أيام الأسبوع، ومن 4 مساءً إلى 10 مساءً في عطلة نهاية الأسبوع، ويستضيف مهرجانات رياضية متنوعة، حيث يضم المركز المؤقت صالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة خاصة بأنشطة التعافي، كما سيقدم مجموعة من الدروس والجلسات الرياضية المجانية، التي تشمل جلسات اليوجا، والرقص والتمارين الرياضية المكثفة.

قال السيد جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يهدف إطلاق هذا المركز لتمكين الجميع من الوصول إلى تجهيزات اللياقة البدنية، وتعليمات الصحة والسلامة، والمشاركة في برنامج تحدي دبي للياقة، الذي يعزز أنماط الحياة الصحية، من خلال تشجيع الناس على ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل بشكل يومي لمدة 30 يوماً، ولأننا ندرك أن الناس غالباً ما ينشغلون بروتين الحياة اليومية، قررنا هذا العام إطلاق هذا المركز الرياضي في المدينة الطبية ليسهل على جميع زوار المنطقة الاستفادة بأفضل شكل من تحدي دبي للياقة».

وأضاف عبد السلام: «يعد المركز المؤقت جزءاً من حملة أوسع في مدينة دبي الطبية، والتي تهدف لتشجيع الناس على التحلي بالجرأة للتغيير، وتحمل شعار «Dare to fit»، حيث تأتي لتحفز الجميع على أن يتحدّوا أنفسهم للوصول إلى لياقة بدنية أفضل، وتناول الغذاء الصحي اللازم، والاهتمام بالصحة الذهنية. وتتمحور رؤيتنا من هذه الحملة في ترسيخ العادات الصحية الإيجابية، وفي حال تمكّن الناس من الالتزام بنمط حياة صحي طوال 30 يوماً، نأمل أن يستمروا بالالتزام بها بعد انتهاء برنامج تحدي دبي للياقة».

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تلعب مراكز اللياقة البدنية دوراً مهماً في التحدي، إذ إنها تتيح لمواطني وسكان مدينة دبي الفرصة للالتزام بممارسة الأنشطة الرياضية بسهولة، ضمن مرافق قريبة من أماكن سكنهم وعملهم، ويجسد مركز اللياقة الرئيسي في مدينة دبي الصحية‎ مثالاً رائعاً على كيفية تشجيع المؤسسات للمجتمعات المحيطة بها على الحركة وقبول التحدي، من خلال ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي، وتوفير مجموعة متنوعة من حصص اللياقة المجانية لتحقيق هذه الغاية».

وفي إطار دعمها لبرنامج تحدي دبي للياقة، ستقوم مدينة دبي الطبية بالتعاون مع شركائها بتقديم المساعدة اللازمة في مجال الرعاية الصحية لجميع زوار مركزها الرياضي المؤقت لشهر كامل، بالإضافة إلى توفير الفحوصات الصحية والنصائح الغذائية المجانية الفورية مع تقديم الخصومات على بعض الخدمات.

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