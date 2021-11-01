21 لاعباً يمثلون الإمارات في بطولة العالم لبناء الأجسام

المصدر: دبي - فائز بجبوج

غادرت بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك صباح أمس إلى إسبانيا للمشاركة في بطولة العالم لبناء الأجسام، والتي ستقام في برشلونة بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، ويترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد علي عبد الله بن حيدر، وتضم كلاً من عضو الاتحاد أحمد جوهر والمدير الفني زويد سالمين الزعابي ومساعده سلمان عجيل والدكتور سعيد ساساني طبيباً للمنتخب برفقة 21 لاعباً منهم 14 في فئات بناء الأجسام و7 في الفيزيك، ويتطلع المنتخب إلى مشاركة فاعلة في البطولة التي ستنطلق في الرابع من نوفمبر الحالي وتستمر لأربعة أيام بمشاركة كبيرة لنخبة من أفضل أبطال العالم.

ورحب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بمشاركة المنتخب في بطولة العالم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق ومؤكداً أن الطموح يتحقق بنجاح اللاعبين بتقديم مستويات لائقة تتناسب مع ما يتمتعون به من مؤهلات بدنية وفنية، واصفاً هذه المشاركة بأنها حصيلة الجهود التدريبية والمشاركات الدولية لموسم كامل، وأشاد رئيس الاتحاد بجهود الجهازين الإداري والفني للمنتخب لتأمين أفضل الاستعدادات لبلوغ الجاهزية المطلوبة.

طموح مشروع

بدوره قال نائب رئيس الاتحاد علي بن حيدر: يتطلع اتحاد اللعبة إلى مشاركة مميزة في البطولة، خصوصاً وأن آخر مشاركة تمكن منتخب الإمارات من إحراز المركز الثاني في بطولة العالم التي أقيمت في الفجيرة 2019، وهذه فرصة لأن يواصل اللاعبون الإبداع والفوز رغم قوة المنافسات المقبلة لذلك تم تأمين جميع متطلبات التدريب والاستعداد وبما يسهم في تحقيق الطموح.

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