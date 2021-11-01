6 سباقات في النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية للموسم الرياضي 2021 ـ 2022، بإقامة 6 سباقات رئيسية إلى جانب عدد من السباقات التأهيلية في البطولة الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة للدراجات الهوائية، والتي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، وتقام أغلب سباقاتها الرئيسية في منطقة سيح السلم في دبي.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «بفضل توجيهات ودعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حققت هذه البطولة خلال النسخ الخمس الماضية نجاحاً كبيراً على مستوى نشر ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وأيضاً على مستوى تطوير مستويات الدرّاجين الهواة والمحترفين من أبناء الدولة ومن المقيمين على أرضنا الطيبة، وقد كانت الأرقام التي نرصدها في كل عام تحمل مؤشرات إيجابية كبيرة وكثيرة ونمواً يسهم في تعزيز مكانة هذه الرياضة المتكاملة في الدولة، وهو الأمر الذي جعلنا نواصل تقديم المزيد في كل نسخة لكي نكون بمستوى ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونحقق الأهداف الكبيرة التي رسمها سموه للدورة».

أهمية مضاعفة

وأضاف رئيس اللجنة العليا المنظمة «النسخة السادسة للبطولة تحمل أهمية مضاعفة وهي أنها تقام في ذروة احتفالات الدولة بعام الخمسين، كما أنها تتزامن مع تنظيم الحدث الأكبر على الإطلاق على مستوى الاقتصاد والعلوم المتقدمة والسياحة والثقافة والرياضة والتعاون بين الشعوب، وغيرها من مجالات الحياة، وهو إكسبو دبي، ولذلك فإننا سعداء أن نعلن أن سباقات البطولة ستتضمن سباقاً خاصاً جداً يشارك فيه الدرّاجون من فئة النخبة وهو سباق (حتّا - إكسبو)، حيث تكون الانطلاقة من منطقة حتّا العزيزة علينا والتي تعد من أجمل المناطق ذات الطبيعة الجبلية الساحرة ومناطق الجذب السياحي، فيما سيكون التتويج في قلب إكسبو حيث يجتمع العالم للاحتفال والفرح، ولا شك أنها ستكون لحظة تاريخية لجميع المشاركين في الحدث كما ستكون لحظة مليئة بالفخر للأبطال الذين سيتم تتويجهم في قلب إكسبو الذي أصبح الآن قلب العالم».

وختم عمير بن جمعة الفلاسي بالقول «ستشهد النسخة السادسة من البطولة إقامة 5 سباقات أخرى إلى جانب سباق حتّا - إكسبو وهي: سباق السلم للهواة الإماراتيين الرجال، وسباق السلم الصحراوي، وسباق السلم للهواة الإماراتيين سيدات، وسباق السلم للهواة الإماراتيين رجال، وسباق السلم للنخبة سيدات، إلى جانب عدد من السباقات التأهيلية، وسنقوم لاحقاً بالإعلان عن تواريخ إقامة جميع السباقات التأهيلية والرئيسية».

وفي الوقت الذي اختبر المشاركون من السيدات والرجال الهواة والمحترفون مسارات التنافس المعروفة في منطقة السلم بما فيها السباق الصحراوي، فإن السباق الذي سيميز النسخة السادسة سيكون سباق حتا - إكسبو للنخبة الرجال، حيث سيربط مسار السباق بين منطقتين مهمتين وعالميتين كما سيتابعه الإعلام العالمي بشكل أكبر كونه سيكون من الفعاليات الرياضية المميزة ضمن معرض «إكسبو 2020 دبي» الأكبر من نوعه في العالم، والذي سيشكل علامة فارقة في إبراز هذه البطولة ودورها في جعل الرياضة أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة في المجتمع، كما تسهم اللجنة العليا المنظمة للبطولة من خلال هذا السباق على جعل منطقة حتا جزءاً من هذه البطولة، وهي المنطقة التي تشهد نقلة كبيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإطلاق خطة تطويرية شاملة للمنطقة وهي «خطة حتا التنموية».

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