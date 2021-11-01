القوارب الشراعية 43 قدماً تنطلق في دبي السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم فعاليات متنوعة خلال شهر نوفمبر الحالي ضمن أجندة وسباقات الموسم الرياضي البحري الحالي 2021-2022 وبالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2021.

وتشهد شواطئ دانة الدنيا دبي حركة نشطة اعتباراً من يوم السبت المقبل، وذلك مع انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وهو السباق الذي كان مقرراً أن يقام في شهر أكتوبر الماضي وتم تأجيله بسبب الأحوال الجوية حيث تعود سباقات هذه الفئة من جديد لروزنامة النادي في الموسم الحالي 2021-2022 بعد غيابها الموسم الماضي 2020-2021.

وتعتبر منافسات القوارب الشراعية المحلية 43 قدما الفئة الأعرق والأقدم بين السباقات المحلية التراثية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث أقيم أول سباق لها في سنة تأسيس النادي عام 1988 يوم التاسع والعشرين من شهر يناير بمشاركة 19 قارباً.

وقال محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن روزنامة السباقات في شهر نوفمبر ستكون حافلة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة والتي تجمع بين الرياضات البحرية التراثية والمحلية والرياضات الحديثة وذلك بالتزامن مع الحراك الرياضي الذي تشهده الإمارة مع تحدي دبي للياقة 2021.

إشادة

وحرص محمد حارب خلال حديثه على الإشادة بتجاوب محبي الرياضات البحرية وتفهمهم للظروف المختلفة التي تمر بتنظيم السباقات وارتباطها المباشر بحالة البحر مشيداً في هذا الخصوص بالتعاون الكبير بين النادي وأندية الدولة البحرية وعلى رأسها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت والتنسيق بشأن المواعيد والفعاليات حيث سيكون عشاق السباقات البحرية التراثية مع حدث مهم يوم السبت في شواطئ دبي التي تحتضن أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم 2021-2022.

ثلاث جولات

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد اعتمد تنظيم ثلاث جولات في هذه البطولة والتي تجمع نخبة من المتسابقين والمتسابقات من أبناء الدولة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة من محبي الإبحار والمغامرة حيث تستقطب كذلك عدداً من المصنفين العالميين والذين يفضلون دائماً دبي وشواطئها الساحرة للتدريب والتحضير للمشاركات الدولية المختلفة.

وأكد محمد حارب أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يقدم فرصة متميزة لمحبي الرياضات البحرية لخوض غمار المنافسات على ألقاب ثلاث مسابقات هي توين تيب وفري ستايل «الألعاب الحرة» وهايدرو فويل لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

30

وأشار خلال حديثه على أنه من المنتظر أن يشهد يوم السبت العشرين من الشهر الحالي تجمعاً جديداً لعشاق رياضة التجديف التراثي من خلال منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي سينظمها النادي كالمعتاد في قناة دبي المائية في الجداف وبالقرب من محمية دبي للحياة الفطرية.

وأوضح محمد حارب أن منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً ستكون آخر محطة لتحديد القوارب العشرين «النخبة» المتأهلة لخوض منافسات شوط كأس آل مكتوم 2021 والذي يعد أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية حيث سيقام في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل، ويحمل هذا الشوط أهمية خاصة مع احتفالها بالنسخة الخامسة والعشرين «اليوبيل الفضي».

60

أكد محمد حارب حديثه مؤكداً أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في شهر نوفمبر مع تنظيم أولى جولات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والتي سوف تجمع نخبة من النواخذة والبحارة في تحد كبير يوم السبت 27 نوفمبر الحالي حيث تشمل منافسات بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً ثلاث جولات هذا الموسم 2021-2022 منها الجولة الأولى نهاية الشهر الحالي والجولة الثانية في يناير المقبل بينما سيكون مسك ختام الجولات والموسم البحري كذلك مع سباق القفال للمسافات الطويلة والذي ينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد عن 50

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